Prensa de Chile alerta sobre Perú y su nuevo DT: "Le quiere robar el entrenador a la selección chilena"

La selección peruana cerrará su participación en las presentes clasificatorias ante Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. La 'Bicolor' tendrá el objetivo de despedirse con un triunfo ante su hinchada en el Estadio Nacional. Mientras que, en Chile también apuntan a hacer lo propio en Santiago contra Uruguay para no quedar últimos en la tabla.

Al término de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026, la FPF tendrá la tarea de definir al nuevo entrenador ya que Óscar Ibáñez culminará su etapa al mando del combinado nacional en el duelo contra la 'Albirroja'. Bajo ese escenario, Redgol impactó en la hinchada al revelar el nombre de quién podría ser el próximo estratega de la 'Blanquirroja'.

Se trata del argentino Gustavo Quinteros. "Perú se mete de lleno y le quiere robar el entrenador a la selección chilena: "Es un DT paternalista...", así tituló el citado portal en su página web.

En esa misma línea, Redgol precisó que, efectivamente, el ex Colo Colo está en órbita del conjunto mapocho, luego de haber quedado fuera de la lucha por acceder al Mundial de Norteamérica 2026.

"Una de las opciones que suena fuerte para dirigir a Chile es el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros, quien se ha cansado de decir que quiere entrenar a la 'Roja'", acotaron.

Cabe recordar que, previo a la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, el cuadro que es liderado de manera momentánea por Nicolás Córdova marcha último en la tabla de posiciones con 10 puntos. Un triunfo y derrota de la 'Bicolor', podría hacer que el elenco sureño se despida de estas clasificatorias en la penúltima casilla. Todo depende de que puedan sumar de a tres frente a la 'Celeste' este martes 9 de septiembre a las 18:30 horas locales de Perú.