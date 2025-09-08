0

Último minuto: FPF decidió quién será al DT de la selección peruana para sus próximos partidos

¿Se vienen cambios en Videna? Tras culminar las Eliminatorias 2025, la selección peruana disputará algunos partidos amistosos durante las fechas FIFA de octubre y noviembre.

Wilfredo Inostroza
FPF decidió a su flamante entrenador para los amistosos post Eliminatorias | Foto: FPF
Tras varios rumores surgidos en la última semana posteriores a la derrota ante Uruguay en Montevideo, finalmente la Federación Peruana de Fútbol (FPF), decidió quién será el técnico de la selección peruana para los amistosos pactados en octubre y noviembre.

De acuerdo lo declarado por Óscar Ibáñez en conferencia de prensa, el propio Agustín Lozano le ha solicitado que continúe al mando de la 'Bicolor' para los partidos de preparación que disputará luego del proceso clasificatorio.

"El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos", dijo el estratega en Videna, lo que confirma su permanencia hasta fines de este año.

Cabe señalar que esta decisión confirmaría las versiones que pudo conocer Líbero, sobre que los referentes como Renato Tapia han pedido la permanencia de Ibáñez al frente del combinado patrio.

Información en desarrolllo...

