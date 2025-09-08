Eddie Fleischman sobre pedido de Tapia para que siga Ibáñez: "Cualquier hue..."

Tras la eliminación de la selección peruana del Mundial 2026, se ha comenzado a hablar con más fuerza sobre el quien debería ser el próximo director técnico de la Bicolor. En las últimas horas se ha revelado que Renato Tapia le pidió al presidente de la FPF, Agustín Lozano, que Óscar Ibáñez siga al mando del equipo para las próximas Eliminatorias. Esto ha generado que el periodista deportivo, Eddie Fleischman, no se guarde nada y de una postura sobre la petición del volante.

El reconocido comunicador encendió la polémica al criticar duramente y con palabras de grueso calibre al futbolista de 30 años por atreverse a solicitar la continuidad de Ibáñez en el combinado patrio para el siguiente proceso clasificatorio cuando aún pertenece al sistema del balompié nacional.

"Lo que dice Ibáñez, lo que se atreve a solicitar Tapia. Yo siento que seguimos enviciados en que cualquier hue… puede decir cualquier cosa. Entre los periodistas sí porque nadie nos va a decir que no. Yo soy cualquier hue… que puede decir cualquier cosa, pero no tomo decisiones en la federación ni soy el quien va a designar al técnico y no voy a atribuirme la tarea de declarar siendo alguien dentro del sistema", declaró en reciente emisión del programa 'Full Deporte'.

Video: Radio Ovación

Fleischman también aseguró que solo los que no estén dentro del sistema fútbol peruano (como los periodistas e hinchas) pueden dar una postura sobre quien debería de entrenar a la Blanquirroja y que un jugador no puede darse esa atribución debido a que no le compete. Por otro lado, se cuestionó si el pedido del 'Cabezón' es porque teme a que otro estratega no lo tenga en cuenta.

"Yo no estoy dentro, fuera del sistema todos podemos opinar sobre quien puede dirigir a la selección. Un jugador de selección o de club no tiene la atribución de pedir públicamente quien debe o no dirigir, o acaso es temor de que un nuevo técnico no los considere. ¿Será que hay jugadores que dicen con Ibáñez soy fijo y sin él no sé?", agregó.

Renato Tapia quiere que Óscar Ibáñez siga como DT de la selección peruana

De acuerdo a la información del periodista Kevin Pacheco, Renato Tapia conversó tras la derrota ante Uruguay con el mandamás de la FPF, Agustín Lozano, para que Óscar Ibáñez continúe en el cargo de DT de la selección peruana.

"Luego de la goleada ante Uruguay, Renato Tapia se acercó al presidente de la FPF, Agustín Lozano, y le pidió que Óscar Ibáñez pueda seguir no solo hasta noviembre, sino que pueda seguir para el próximo proceso", sostuvo en el programa 'Vamos al VAR' de RPP.

Video: RPP