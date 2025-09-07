Medio ecuatoriano se burla sin filtro de Perú tras quedar eliminado: "Les queda el Mundial de Desayunos"

A poco de cerrar las Eliminatorias 2026, la selección peruana trabaja en la Videna pensando en sacar un buen resultado ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. En medio de esta expectativa por cómo se dará el cierre de las clasificatorias, la prensa de Ecuador aprovechó su momento de euforia para dejar un firme mensaje contra la Bicolor por no lograr su cometido de ir a la Copa del Mundo.

Se trata del reconocido medio "El Canal del Fútbol", que aprovechó el cierre de los partidos de la jornada 17 de las Eliminatorias para dedicarle una publicación a la Bicolor. En ella, no solo se aprecia un tajante comentario en las redes sociales, sino una gráfica que hace relación al "Mundial de Desayunos".

Y es dicha prensa ecuatoriana se dedicó a informar que la selección peruana se quedó con nulas chances de clasificar al Mundial 2026, pero que levante el ánimo por seguir en carrera en la tradicional competencia en redes sociales que organiza el streamer Ibai Llanos.

"¡Ahora solo les queda el Mundial de Desayunos! Perú quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder por 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario. Escríbele un mensaje de 'apoyo' para nuestros hermanos peruanos", se lee en la cuenta de "El Canal del Fútbol".

Prensa de Ecuador se burla de eliminación de Perú.

Como se conoce, la selección de Ecuador logró su clasificación a la Copa del Mundo tras el empate sin goles ante Perú en Lima. Este marcador lo celebró en territorio peruano, mientras que los jugadores y afición de la Bicolor lamentaban el resultado. Ahora, no perdieron la oportunidad de celebrar su pase a la cita de fútbol de la FIFA con una gráfica para nuestros compatriotas.

Perú encadena dos mundiales seguidos sin participar

Luego de la mala campaña en las Eliminatorias 2026, la selección peruana suma su segundo mundial al que no asistirá como en Qatar 2022. En el anterior proceso se llegó a estar en repechaje, pero no se pudo superar la llave ante Australia y quedaron fuera del magno certamen de selecciones de la FIFA.