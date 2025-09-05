Marcelo Bielsa quedó encandilado con futbolista que jugó en el Uruguay vs. Perú: "Distinto"

La selección peruana llegó a Montevideo con la intención de dar la sorpresa y mantenerse en la pelea por un lugar en el repechaje. Sin embargo, su desempeño decepcionó y terminó cayendo 3-0, quedando eliminada. Por su parte, Uruguay aseguró su pase directo al Mundial 2026. Tras el partido, el DT Marcelo Bielsa sorprendió al rendirse en elogios a un jugador del encuentro.

El duelo entre la 'Bicolor' y los 'Charrúas' prometía ser uno de los más emocionantes de la jornada, especialmente por la necesidad de puntos del equipo peruano. Sin embargo, terminó siendo una victoria clara de Uruguay, que se impuso sin mayores complicaciones, lo que dificulta la elección de una figura destacada.

A pesar de ello, el técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, sorprendió a los medios durante la conferencia de prensa al expresar su gran admiración por un jugador del encuentro. Esto resulta llamativo, ya que Bielsa no suele elogiar a los futbolistas.

"Sobre De Arrascaeta quisiera hacer un especial reconocimiento al cuerpo técnico y médico de Flamengo que han hecho en esta temporada que De Arrascaeta sea un jugador distinto al que conocí inicialmente”, expresó.

Giorgian De Arrascaeta tuvo un sublime actuación ante la selección peruana. Foto: AFP

El entrenador también destacó que De Arrascaeta ha demostrado ser un jugador sumamente valioso dentro del esquema de la 'Celeste', confirmando así las grandes referencias que tenía sobre el volante. "Hoy es un jugador como yo había escuchado que lo describían y recién en este año lo pude ver de acuerdo a sus antecedentes a lo que comentan de él y lo que hizo en la Selección es muy valioso. Es un jugador que esta versión es muy buena”, añadió.

De Arrascaeta fue una pesadilla para Perú

Las palabras del estratega argentino reflejan el sobresaliente desempeño de Giorgian De Arrascaeta en el partido ante la selección peruana, donde brilló en el mediocampo y se convirtió en una de las principales armas de Uruguay, siendo clave en la distribución del juego.

El futbolista del Flamengo resultó una verdadera pesadilla para la defensa peruana durante los 69 minutos que permaneció en el campo. Además, anotó un golazo en la segunda mitad que acabó por disipar las esperanzas de Perú.

Así fue el gol de Giorgian De Arrascaeta ante Perú.

La selección peruana quedó eliminada del Mundial

Con la derrota en Montevideo, la selección peruana se quedó sin opción alguna de poder ir al Mundial 2026. Los dirigidos por Óscar Ibáñez no lograron el milagro y dejaron preocupación de cara al futuro del combinado patrio. Además, cerraron uno de los peores procesos que se recuerden de la 'Bicolor' en un proceso clasificatorio.