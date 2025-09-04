Marcelo Bielsa dio firme reflexión sobre el partido ante la selección peruana: "Es una..."

La selección uruguaya aseguró su clasificación al Mundial 2026 a falta de una fecha para culminar las Eliminatorias Sudamericanas tras superar por un categórico 3-0 a Perú en Montevideo. El DT de la 'Celeste', Marcelo Bielsa, se refirió sobre el encuentro contra la Bicolor y dejó una profunda reflexión.

Después del pitido final, el experimentado entrenador se presentó ante los medios de comunicación para analizar lo sucedido en los 90 minutos, mostrándose conforme con el desempeño de sus dirigidos y resaltando la forma en la que consiguió el pase a la próxima Copa del Mundo, ganando por un abultado marcador al combinado peruano.

"Estoy conforme con el partido en general. Es una buena forma de clasificar, el juego ofensivo del equipo fue bueno, así como las actuaciones individuales. El buen estado del estado del campo facilitó la creación del juego ofensivo", declaró el laureado estratega en conferencia de prensa.

Marcelo Bielsa fue muy reflexivo al opinar sobre la forma en la que Uruguay clasificó al Mundial ante Perú. Foto: Difusión

Marcelo Bielsa deseaba clasificar al Mundial goleando a Perú

En esa misma línea, el 'Loco' fue contundente al decir que el duelo frente a Perú estaba marcado en otro contexto a diferencia de otros duelos importantes en la etapa clasificatoria, pero no ocultó su felicidad por asegurar el boleto a la justa orbital de la forma en la que se dio contra los dirigidos por Óscar Ibáñez.

"La anterior conferencia de prensa llevó mucho tiempo por el análisis de la eliminatoria. Hubo dos partidos de locales que fueron muy importantes: el de Colombia, porque necesitábamos ganarlo, y el partido con Venezuela, que también fue muy importante. El de hoy está marcado en otro contexto, pero deseábamos que la clasificación se diera de la manera que se dio hoy", agregó.

Marcelo Bielsa dirigirá el tercer Mundial de su carrera

Con el pasaje al torneo a disputarse en Norteamérica el próximo año, Marcelo Bielsa ha logrado clasificar a la tercera Copa del Mundo de su carrera. Primero, llevó a Argentina a Corea Japón 2002 quedando eliminado en primera fase; después, comandó los destinos de Chile en Sudáfrica 2010 llegando a octavos de final. Ahora, buscará llegar más lejos al mando de Uruguay.