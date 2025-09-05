- Hoy:
Prensa de Uruguay destacó el debut de jugador de la selección peruana pese a goleada: "Aportó..."
Pese a la goleada en Montevideo, un medio uruguayo sorprendió al elogiar a un debutante de la selección peruana por su aporte ofensivo. ¿De quién se trata? Aquí te contamos.
La selección peruana no logró el objetivo y terminó cayendo ante Uruguay por 3-0, un resultado que sepultó sus opciones de alcanzar el repechaje con lo que confirmó su eliminación de la próxima Copa del Mundo. En este duelo, Óscar Ibáñez decidió darle la oportunidad a algunos nuevos valores y uno de ellos dejó impresionados a la prensa uruguaya.
PUEDES VER: Carlos Zambrano sorprendió con fuerte mensaje tras no jugar ante Uruguay: "Son decisiones..."
Una vez finalizado el encuentro, el medio uruguayo 'La Red 21' sorprendió al resaltar la actuación de uno de los nuevos valores que debutó con la camiseta de la 'Blanquirroja' en estas Eliminatorias. Nos referimos al volante de Universitario, Jairo Concha, quien finalmente tuvo su estreno con la selección absoluta.
El mediocampista ingresó en el segundo tiempo en lugar de Yoshimar Yotún y mostró detalles interesantes, aportando frescura en el mediocampo. En ese sentido, 'La Red 21' destacó que el popular "Jairoco" cumplió con una actuación aceptable, dándole mayor peso al ataque, aunque lamentaron que su aporte no alcanzara para revertir el marcador.Prensa de Uruguay destacó el debut de Jairo Concha con Perú.
"A los 65 minutos, el debut en eliminatorias de Jairo Concha, en sustitución de Yoshimar Yotún, aportó energía y intención ofensiva, pero no logró cambiar el rumbo del encuentro", señalaron en su crónica web.
Estadísticas de Jairo Concha ante Uruguay
El ingreso de Jairo Concha en el segundo tiempo le dio frescura al mediocampo de la ‘Blanquirroja’, tras el desgaste físico de Yotún. El volante de Universitario destacó con una efectividad del 80 % en precisión de pases y hasta se animó con un remate que generó peligro en el arco uruguayo.
Sin embargo, al no encontrar un socio en la zona medular, su aporte no llegó a trascender en el resultado final. Por ello, el portal estadístico Sofascore lo calificó con solo 6.6 puntos en su debut oficial en Eliminatorias. Cabe señalar que son pocos los jugadores peruanos que lograron trascender.
Próximo partido de la selección peruana
El próximo compromiso de la selección peruana será ante Paraguay por el cierre de las Eliminatorias 2026. Este compromiso se desarrollará en el Estadio Nacional de Lima y podría ser una gran oportunidad para darle un mayor rodaje a los nuevos valores.
