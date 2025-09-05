Marcos López dio un fuerte calificativo a Óscar Ibáñez tras perder 3-0 ante Uruguay: "Es un..."

La selección peruana perdió 3-0 contra Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, Canadá y México. De esta forma, Perú quedó eliminado y sin chances de clasificar al torneo mundialista. Sin embargo, quien no se quedó callado fue Marcos López, jugador que lanzó duras frases contra los responsables de este fracaso y brindó un firme comentario sobre Óscar Ibáñez.

Marcos López opinó sobre Óscar Ibáñez tras eliminación de Perú del Mundial 2026

Al terminar el partido, periodistas esperaron en la zona mixta para que los jugadores de la bicolor dieran declaraciones sobre la eliminación de Perú del Mundial 2026. Uno de ellos fue el defensor Marcos López, a quien le preguntaron su opinión sobre el trabajo de Ibáñez como DT y si le gustaría que continúe como entrenador.

"Óscar (Ibáñez) es un gran técnico, me gustaría que se quede, pero las decisiones las toma la dirigencia y ustedes, como prensa, se darán cuenta si sirven o no", afirmó.

El mensaje de Marcos López da a entender que tiene un buen concepto sobre Óscar Ibáñez, pero quienes deciden su continuidad no son los jugadores, sino la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, comandada por Agustín Lozano y seguida por Jean Ferrari.

Video: Movistar Deportes

Marcos López señaló a los responsables de la eliminación de la selección peruana

Por otro lado, López no se quedó callado y señaló a los responsables de la eliminación de la selección peruana del Mundial 2026, al quedarse sin chances de alcanzar el cupo del repechaje tras la goleada sufrida ante Uruguay.

"Errores podemos enmarcar a lo largo de toda la Eliminatoria. No quiero responsabilizar a nadie, pero ya deben hacerse cargo quienes toman las decisiones. Nosotros, como jugadores, damos la cara y eso siempre va a ser así", manifestó de forma contundente.

Aunque no mencionó nombres, el mensaje está dirigido a los dirigentes de la FPF, ya que ellos son quienes toman las decisiones, pero quienes siempre dan la cara ante las humillaciones sufridas son los futbolistas que visten la blanquirroja.