Hinchas de Gremio reaccionan ante posible lesión de Noriega con Perú: "Cadena de oración..."

La derrota de la selección peruana por 3-0 ante Uruguay no solo dejó el sabor amargo de la eliminación del Mundial, sino que también nos permitió ver a los nuevos valores de cara al próximo proceso. Uno de ellos fue Erick Noriega, quien sumó su primera titularidad y encendió las alarmas en los últimos minutos al caer lesionado en el campo.

El 'Samurai' logró una aceptable rendimiento como pivote y, aunque fue superado en algunos tramos del partido, también fue esencial al realizar varias recuperaciones en el mediocampo. Sin embargo, el futbolista de Gremio de Brasil tuvo una gran gasto de energía y terminó tumbándose en el campo antes de ser sustituido.

Hinchas de Gremio reaccionaron ante la posible lesión de Erick Noriega

Por ello, los hinchas de Gremio no tardaron en expresar su preocupación en redes sociales por el estado de salud de Erick Noriega. El volante se ganó rápidamente el cariño de los seguidores tras su destacado debut, por lo que muchos esperan que su lesión no sea grave y pueda estar en óptimas condiciones para afrontar el Brasileirao.

"Noriega lo sintió, vamos a hacer una cadena de oración para que pase ese zika que está en Gremio", "Espero que la lesión de Noriega no sea nada grave", "Erick Noriega lesionado, lesión clásica en el tendón de la corva Gremio no sólo es malo sino también de mala suerte, así que no debería ser tan grave", fueron algunos de los comentarios de los hinchas en la red social de 'X'.

Hinchas de Gremio mostraron su preocupación por lesión de Erick Noriega.

La preocupación de los hinchas se debe principalmente a que el 'Samurai' fue la figura del partido ante Flamengo y esperan que pueda seguir aportando en la lucha por un torneo internacional y mantenerse en el campo.

Erick Noriega se retiró cojeando del estadio

Luego de ser sustituido por la lesión que le impidió continuar, Erick Noriega generó preocupación entre los hinchas de Gremio y la selección peruana al retirarse del estadio con cierta dificultad, aunque, afortundamente no evidencio el uso de aparatos.

Video: Toca y Pasa

Las imágenes de su salida fueron difundidas en redes sociales por el medio digital 'Toca y Pasa', aumentando la inquietud sobre el estado físico del polifuncional jugador, que tendrá que ser evaluado ante una posible titularidad en el duelo ante Paraguay. La buena noticia es que salió por sus propios medios y no parece ser algo de gravedad.