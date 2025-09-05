Diego Rebagliati lapidó a Zambrano tras no jugar con Perú y viaje a Alemania: "No vengas y..."

La selección peruana le dijo adiós al sueño mundialista tras la abultada goleada 3-0 que sufrió ante Uruguay en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026. Carlos Zambrano, no jugó frente a la 'Celeste' y recién pudo integrarse a los entrenamientos a poco de este partido, ya que tenía un viaje personal a Alemania.

Diego Rebagliati y su crítica a Carlos Zambrano tras no jugar ante Uruguay

Bajo ese panorama, en el programa de YouTube 'D&T', el comentarista deportivo Diego Rebagliati no dudó en cuestionar que el 'Káiser' haya manifestado su intención haber jugado desde el vamos en Montevideo. Así también, fue bastante crítico respecto al ritmo futbolístico del experimentado zaguero de Alianza Lima.

Carlos Zambrano no jugó ante Uruguay en Montevideo

"Con Zambrano quizá terminábamos a los 25 minutos con uno menos. Yo no elegía a Zambrano (para ser titular) porque decidió ir a Alemania una semana antes del partido. Tiene todo el derecho del mundo, pero después no vengas y pidas jugar de titular", manifestó el exfutbolista de Cristal.

Al respecto, Rebagliati hizo hincapié en que el exjugador del Schalke 04 aún no ha logrado completar los 90 minutos y volvió a reiterar su breve ausencia durante las primeras prácticas del combinado nacional.

"Eso a mí no me parece, si ha estado entrenando una defensa toda la semana y Zambrano ha tenido solo tres entrenamientos. Además, está dando ventajas físicas hace rato. ¿Cuándo ha sido la última vez que Zambrano jugó 90 minutos?", sentenció.

Carlos Zambrano y sus números con Alianza Lima este 2025

Cabe recordar que, durante la vigente temporada, el 'León', Carlos Zambrano registra 25 partidos con la camiseta de Alianza Lima, entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. De igual forma, un aproximado de 2151 minutos, que evidencian ser titular indiscutible para el estratega 'Pipo' Gorosito.