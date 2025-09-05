- Hoy:
DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, lanza firme advertencia a Perú tras eliminación: "Queremos..."
Gustavo Alfaro, técnico de la selección paraguaya, dio una fuerte advertencia a Perú a pesar de estar clasificado al Mundial 2026 organizado en Norteamérica.
Eliminada y sin chances de clasificar al Mundial 2026 organizado en Norteamérica, la selección peruana se enfrentará a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias. Por eso, el técnico de la albirroja, Gustavo Alfaro, no se guardó nada y lanzó una firme advertencia a Perú de cara al próximo partido en el Estadio Nacional de Lima.
En conferencia de prensa, Alfaro fue consultado sobre el próximo duelo que sostendrá como entrenador de la selección paraguaya. Ante esto, el técnico argentino no dejó pasar de lado la importancia de este partido, a pesar de estar ya clasificado al Mundial 2026, y advirtió que nunca antes le ganaron a Perú en Lima, y que esperan hacerlo para mejorar su posición en el ranking.
“Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda", afirmó de forma contundente.
Gustavo Alfaro sobre la clasificación de Paraguay al Mundial 2026
Por otro lado, Gustavo Alfaro habló sobre cómo se siente al obtener la clasificación de Paraguay al Mundial organizado en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.
“Siento el privilegio de estar una vez más en una Copa del Mundo. Es una dicha estar en una selección distinta en una Copa del Mundo. Hace un año que llegué y me siento un privilegiado. No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente”, declaró.
Perú vs Paraguay por Eliminatorias 2026
La selección peruana enfrentará a Paraguay el próximo 9 de septiembre de 2025 por la última fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se organizará en Norteamérica. Este encuentro está programado para jugarse a las 18:30 p.m. (Hora Perú) en el Estadio Nacional de Lima.
Notas Recomendadas
