Diego Penny dio fuerte calificativo a Pedro Gallese tras blooper ante Uruguay: "Es..."

Pedro Gallese fue protagonista de un blooper que pudo acabar en gol uruguayo en la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. Por esta razón, Diego Penny salió al frente para dar un mensaje contundente al arquero de la selección peruana y le dio una crítica severa.

Penny utilizó su programa llamado Mano a Mano para criticar el accionar de Gallese por querer salir jugando cuando no se tenía confianza ante la selección de Uruguay y que pudo acabar en gol en contra de la bicolor."

"Creo que Pedro Gallese es el mejor arquero de toda la historia del fútbol peruano, es mi opinión. Él sabiendo, siendo un arquero mundialista, de Copa América, y todo; si sabe que no está con confianza, en la primera jugada te das cuenta", afirmó en primera instancia.

Video: DENGANCHE

Luego, Diego Penny siguió con su critica hacia su excompañero de selección Pedro Gallese y le dejó una clara recomendación para los próximos duelos que tenga vistiendo la blanquirroja.

"Seguía intentando la misma jugada de pase corto, y casi termina en un 'blooper', y él no puede, con la calidad que tiene y con todo lo que ha hecho en estos años, darse el lujo de terminar una eliminatoria recibiendo un gol así", continuó.

"Hemos estado varios años que el técnico nos decía 'no se compliquen atrás, la pelota tiene que estar lo más lejos del área'. Cuando no te va bien un momento, identificar los momentos del partido, juegala adelante y que se maten ahí", finalizó.

Pedro Gallese cometió un blooper ante Uruguay

A los 16 minutos del primer tiempo del Uruguay vs Perú, Luis Abram dio un pase claro a Pedro Gallese para que lograra despejar, pero Facundo Pellistri impidió el buen desarrollo del saque tras una buena presión. Sin embargo, la pelota no logró ingresar al arco, sino que se fue a un costado para beneficio de la selección peruana.

Video: América TV