FPF tomó una decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras eliminación del Mundial 2026

El sueño del Mundial 2026 terminó para la selección peruana luego de perder 3-0 ante su similar de Uruguay por la jornada 17 de las Eliminatorias. Tras este resultado, el nombre del técnico Óscar Ibáñez se hizo tendencia por su permanencia en la Blanquirroja con miras al futuro.

Pese a que asumió el cargo en la parte final de las Clasificatorias Sudamericanas en una complicada situación, abrió debate entre los aficionados sobre su continuidad. Con el estratega nacional en el cargo, la Bicolor obtuvo un triunfo, dos empates y dos derrotas de los cinco partidos disputados.

¿Cuál es el futuro de Óscar Ibáñez en la selección peruana?

“En la fecha FIFA de octubre, la selección peruana jugará ante Chile en la ciudad de Concepción. Falta definir el día exacto. Además, terminado el partido frente a Paraguay, desde la FPF harán el análisis de todo lo sucedido y especialmente sobre Óscar Ibáñez. No es tan seguro (como se dice) que vaya a dirigir los amistosos de octubre y noviembre”, dijo el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.

Aunque no hay nada definido sobre la situación del actual entrenador de la selección peruana, lo cierto es que en los próximos días habrán noticias respecto a su futuro, pues las Eliminatorias culminan con el choque frente al combinado paraguayo en el Estadio Nacional de Lima.

Óscar Ibáñez tomó el mando de la selección peruana en la recta final de las Eliminatorias 2026

Cabe recordar que el entrenador peruano llegó en reemplazo de Jorge Fossati, quien no pudo revertir la situación en el fondo de la tabla de posiciones. Con un panorama complicado, luchó junto al plantel, pero no les alcanzó.

Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Luego de la dura derrota ante Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.