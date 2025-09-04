¿El peor Perú de la historia? La terrible estadística que logramos en las Eliminatorias 2026

La selección peruana perdió 3 a 0 contra Uruguay y quedó sin opciones de clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026. Además, esta no sería la única noticia trágica, ya que siendo la penúltima fecha, Perú registró una estadística nefasta que nunca antes sucedió en un proceso eliminatorio CONMEBOL.

Perú se convirtió en la única selección en no ganar ni anotar gol de visita en una Eliminatoria rumbo al Mundial

Jesús Chirinos, autor del portal Son Datos No Opiniones, informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la selección peruana logró un récord histórico al ser la única delegación que no ganó ni anotó gol de visita en un proceso de Eliminatorias rumbo al Mundial.

Perú se convirtió en la única selección que no ganó ni anotó de visita en un proceso eliminatorio CONMEBOL.

"Récord histórico. Desde que se juega el formato todos contra todos, Perú se ha convertido en la primera y única selección que no ha podido anotar ningún gol de visita en un proceso de eliminatorias Conmebol", se lee en las redes sociales de SDNP.

La selección peruana de visita en las Eliminatorias 2026

La selección de Perú jugó de visitante contra los 9 países CONMEBOL y no logró anotar ni mucho menos ganar un duelo oficial por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Fecha 1: Paraguay 0-0 Perú

Fecha 3: Chile 2-0 Perú

Fecha 5: Bolivia 2-0 Perú

Fecha 7: Argentina 2-0 Perú

Fecha 9: Ecuador 1-0 Perú

Fecha 11: Brasil 4-0 Perú

Fecha 13: Argentina 1-0 Perú

Fecha 15: Venezuela 1-0 Perú

Fecha 17: Colombia 0-0 Perú

Fecha 19: Uruguay 3-0 Perú

Estos resultados son el reflejo de la mala organización que tuvo la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al contratar técnicos distintos a lo que los jugadores de la selección peruana estaban acostumbrados. Esto se dio a conocer cuando Óscar Ibáñez asumió el mando y su planteamiento de partido fue similar al de Ricardo Gareca, algo que no había sucedido con Juan Reynoso y Jorge Fossati.