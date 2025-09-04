- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿El peor Perú de la historia? La terrible estadística que logramos en las Eliminatorias 2026
La selección peruana registró una terrible estadística que nunca antes se había vivido en un proceso Eliminatorio rumbo al Mundial. Te contamos los detalles.
La selección peruana perdió 3 a 0 contra Uruguay y quedó sin opciones de clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026. Además, esta no sería la única noticia trágica, ya que siendo la penúltima fecha, Perú registró una estadística nefasta que nunca antes sucedió en un proceso eliminatorio CONMEBOL.
PUEDES VER: Hinchas arremeten contra Jorge Fossati y Juan Reynoso tras eliminación de Perú del Mundial 2026
Perú se convirtió en la única selección en no ganar ni anotar gol de visita en una Eliminatoria rumbo al Mundial
Jesús Chirinos, autor del portal Son Datos No Opiniones, informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la selección peruana logró un récord histórico al ser la única delegación que no ganó ni anotó gol de visita en un proceso de Eliminatorias rumbo al Mundial.Perú se convirtió en la única selección que no ganó ni anotó de visita en un proceso eliminatorio CONMEBOL.
"Récord histórico. Desde que se juega el formato todos contra todos, Perú se ha convertido en la primera y única selección que no ha podido anotar ningún gol de visita en un proceso de eliminatorias Conmebol", se lee en las redes sociales de SDNP.
La selección peruana de visita en las Eliminatorias 2026
La selección de Perú jugó de visitante contra los 9 países CONMEBOL y no logró anotar ni mucho menos ganar un duelo oficial por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
- Fecha 1: Paraguay 0-0 Perú
- Fecha 3: Chile 2-0 Perú
- Fecha 5: Bolivia 2-0 Perú
- Fecha 7: Argentina 2-0 Perú
- Fecha 9: Ecuador 1-0 Perú
- Fecha 11: Brasil 4-0 Perú
- Fecha 13: Argentina 1-0 Perú
- Fecha 15: Venezuela 1-0 Perú
- Fecha 17: Colombia 0-0 Perú
- Fecha 19: Uruguay 3-0 Perú
Estos resultados son el reflejo de la mala organización que tuvo la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al contratar técnicos distintos a lo que los jugadores de la selección peruana estaban acostumbrados. Esto se dio a conocer cuando Óscar Ibáñez asumió el mando y su planteamiento de partido fue similar al de Ricardo Gareca, algo que no había sucedido con Juan Reynoso y Jorge Fossati.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00