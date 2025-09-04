0
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Adiós al mundial: los memes más crueles de la eliminación de Perú al perder ante Uruguay

La selección peruana cayó goleado en Montevideo y se quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026. Vacílate con los memes que se viralizaron en redes sociales.

1 de 8
Revisa los memes de la caída de la selección peruana en Uruguay por las Eliminatorias 2026.
Revisa los memes de la caída de la selección peruana en Uruguay por las Eliminatorias 2026. | Composición: Líbero.pe
2 de 8
Perú y Chile quedaron eliminados para el Mundial 2026.
Perú y Chile quedaron eliminados para el Mundial 2026. | Composición: Líbero.pe
3 de 8
El exfutbolista peruano Claudio Pizarro se convirtió en una 'víctima' de los memes.
El exfutbolista peruano Claudio Pizarro se convirtió en una 'víctima' de los memes. | Composición: Líbero.pe
4 de 8
Los hinchas de otros países aprovecharon el momento y se vacilaron con los memes.
Los hinchas de otros países aprovecharon el momento y se vacilaron con los memes. | Composición: Líbero.pe
5 de 8
Dina Boluarte y Agustín Lozano tampoco se libraron de convertirse en blanco de los memes.
Dina Boluarte y Agustín Lozano tampoco se libraron de convertirse en blanco de los memes. | Composición: Líbero.pe
6 de 8
Kevin Quevedo, quien formó parte del once inicial de Perú ante Uruguay, no convenció a los hinchas peruanos.
Kevin Quevedo, quien formó parte del once inicial de Perú ante Uruguay, no convenció a los hinchas peruanos. | Composición: Líbero.pe
7 de 8
Los memes desataron un sinfín de carcajadas en redes.
Los memes desataron un sinfín de carcajadas en redes. | Composición: Líbero.pe
8 de 8
Los usuarios chilenos no tuvieron piedad con la selección peruana.
Los usuarios chilenos no tuvieron piedad con la selección peruana. | Composición: Líbero.pe
