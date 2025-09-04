- Hoy:
Adiós al mundial: los memes más crueles de la eliminación de Perú al perder ante Uruguay
La selección peruana cayó goleado en Montevideo y se quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026. Vacílate con los memes que se viralizaron en redes sociales.
1 de 8
2 de 8
Revisa los memes de la caída de la selección peruana en Uruguay por las Eliminatorias 2026. | Composición: Líbero.pe
3 de 8
Perú y Chile quedaron eliminados para el Mundial 2026. | Composición: Líbero.pe
4 de 8
El exfutbolista peruano Claudio Pizarro se convirtió en una 'víctima' de los memes. | Composición: Líbero.pe
5 de 8
Los hinchas de otros países aprovecharon el momento y se vacilaron con los memes. | Composición: Líbero.pe
6 de 8
Dina Boluarte y Agustín Lozano tampoco se libraron de convertirse en blanco de los memes. | Composición: Líbero.pe
7 de 8
Kevin Quevedo, quien formó parte del once inicial de Perú ante Uruguay, no convenció a los hinchas peruanos. | Composición: Líbero.pe
8 de 8
Los memes desataron un sinfín de carcajadas en redes. | Composición: Líbero.pe
Los usuarios chilenos no tuvieron piedad con la selección peruana. | Composición: Líbero.pe
