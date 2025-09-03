Perú vs Uruguay EN VIVO GRATIS por Eliminatorias 2026: cuándo juega, hora, pronóstico y dónde ver

Perú vs Uruguay protagonizarán un enfrentamiento con pronóstico reservado este jueves 4 de septiembre desde las 6.30 p. m. en el horario peruano y a las 8.30 p. m. en el uruguayo. El escenario del partido será el Estadio Centenario, en la ciudad de Montevideo, y la transmisión online estará a cargo de AUF TV, América TVGO y ATV. Aquí podrás seguir todas las incidencias, minuto a minuto y goles del duelo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Perú vs Uruguay 2025 por las Eliminatorias

Gracias a las matemáticas, la selección peruana se aferra a una ilusión que parece diluida pero que se mantiene y hace que el país sueñe con llegar a la zona que le permita disputar el repechaje y con ello lograr la clasificación hacia el Mundial 2026.

Por ello, el equipo que dirige interinamente Óscar Ibáñez buscará dar el golpe en Montevideo y buscará una valiosa victoria que le permita seguir con vida en la etapa clasificatoria, que llega a su última etapa con dos jornadas de enfrentamientos en simultáneo que definirán a los afortunados.

Y aunque Perú presenta importantes bajas en su plantel como la de Edison Flores, Paolo Guerrero, André Carrillo, Alex Valera, entre otros, apuntará a un plantel casi renovado con nuevos elementos que pueden marcar la diferencia en el campo como Luis Ramos, Kenji Cabrera, Jairo Concha y Renzo Garcés, aunque la experiencia también estará presente con Pedro Gallese, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún.

Perú vs Uruguay: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha (Sergio Peña); Andy Polo o Christofer Gonzales, Kenji Cabrera (Kevin Quevedo), Luis Ramos.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña (Joaquín Piquerez); Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre.

Árbitros del Perú vs Uruguay:

Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Cuarto árbitro: Yale Falcón (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

AVAR: Nicolás Lamolina (ARG).

Dónde ver el partido de Perú vs. Uruguay EN VIVO?

Para poder ver el partido de Perú vs. Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS, por la décima séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, tendrás que sintonizar AUF TV en Uruguay, mientras que en Perú por, América, TVGO y ATV.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Perú vs. Uruguay, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 1.30 a.m. (viernes 5)

¿Qué canal transmite Perú vs. Uruguay EN VIVO?

Argentina: TyC Sports Play

Bolivia: Disney+ Premium Chile, Tigo Sports Bolivia, Tuves

Chile: Disney+ Premium Chile

Colombia: dituDeportes, RCN En Vivo

Ecuador: Canal del Fútbol

Perú: América TVGO, Movistar Play, Disney+ Premium Chile, Andina de Televisión, América Televisión, Movistar Deportes Perú

Puerto Rico: Fanatiz USA

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4

Uruguay: NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, DIRECTV Sports Uruguay, TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV, Canal 5 Uruguay, Flow TV

EE. UU.: Fanatiz USA

Perú vs. Uruguay pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Uruguay empate Perú Betsson 1.32 4.95 10.50 Betano.pe 1.37 4.85 11.00 bet365 1.33 5.00 10.00 1xBet 1.35 5.03 12.10 Betsafe 1.32 4.95 10.50 CoolbetLATAM 1.33 5.00 1.00 DoradoBet 1.36 4.75 10.00

Perú vs Uruguay: últimos enfrentamientos