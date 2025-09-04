Ex DT de Uruguay dio potente mensaje sobre la selección peruana: "Tiene escasas posibilidades..."

Estamos a solo horas de vivir el transcendental partido entre Perú vs Uruguay correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los comandados por el DT Óscar Ibáñez deberá sacar su mejor rendimiento para vencer en Montevideo y seguir en pelea por el repechaje. Mientras que los 'charrúas' solo necesitan un punto para sellar su clasificación.

En ese sentido, y con un panorama mucho más favorable que el de la ‘Blanquirroja’, la selección uruguaya llega con plena confianza para hacerse fuerte en casa y celebrar junto a su hinchada. Bajo ese contexto, el reconocido estratega Gregorio Pérez sorprendió a más de uno al pronunciarse sobre el presente de Perú.

El exentrenador de Universitario conversó con el programa 'L1 Radio' y fue tajante al analizar la situación de la bicolor en las Eliminatorias, subrayando que enfrentará a un rival muy superior. “Uruguay está muy cerca de ir al Mundial, con un punto más está en el Mundial. Va a enfrentar a un rival como Perú que no ha tenido una buena eliminatoria”, expresó.

Lo que más llamó la atención fue que Pérez prácticamente descartó las opciones de Perú, asegurando que la ‘Bicolor’ tiene escasas probabilidades de conseguir un buen resultado y de soñar con la clasificación. Para el técnico, los uruguayos ya se sienten con un pie en la próxima Copa del Mundo.

Video: L1 MAX

"Uruguay tiene algunas bajas, pero un plantel que realmente es muy rico y está dentro de un proceso con un nuevo técnico que comenzó con muy buenas expectativas y que luego de la Copa América empezó a bajar. Perú tiene escasas posibilidades, se tienen que dar una cantidad de resultados y luego se culmina con un Chile eliminado. Así que contamos con que vamos a estar en el Mundial", añadió.

Gregorio Pérez fue DT de Uruguay

Gregorio Pérez es uno de los técnicos más reconocidos del fútbol sudamericano, con una vasta trayectoria dirigiendo a clubes de gran prestigio en el continente. Además, también tuvo una experiencia en selecciones nacionales.

En 1988 fue designado entrenador de la Sub-20 de Uruguay, pero poco después dejó el cargo para dar el salto a la selección mayor, donde se desempeñó como asistente técnico de Óscar Tabárez entre 1988 y 1991.

¿Cómo llega Perú al partido ante Uruguay?

La selección peruana tendrá la firme consigna de lograr 3 puntos valiosos para poder seguir soñando con forzar un lugar en el repechaje. Sin embargo, no dependen de si mismos, por lo que deberán estar atentos de que tanto Bolivia como Venezuela pierdan sus respectivos duelos.

Asimismo, se conoció que Óscar Ibáñez planea presentar un sorpresivo once, con el debut de varios jugadores. Además, deberán afrontar la baja de Renato Tapia en el medio campo, quien no estará por acumulación de tarjetas.