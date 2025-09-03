- Hoy:
Alineaciones Perú vs. Uruguay: el sorpresivo once de Ibáñez en busca del batacazo en Montevideo
Óscar Ibáñez prepara un once con algunas sorpresas para que la selección peruana de el batacazo ante Uruguay de visita por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026.
Perú disputará este jueves 4 de setiembre un complicado encuentro ante Uruguay en el Estadio Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La Bicolor sabe perfectamente que, además de esperar otros resultados, necesita ganar para llegar con vida a la última jornada. Por ello, el DT Óscar Ibáñez prepara un once con algunas sorpresas para dar el batacazo en Montevideo.
Posible alineación de la selección peruana
- Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha (Sergio Peña o Christofer Gonzales); Andy Polo, Kenji Cabrera (Kevin Quevedo), Luis Ramos.
La selección peruana está en la obligación de sumar de a tres en tierras 'charrúas' si quiere seguir soñando con la clasificación al repechaje mundialista. Por ello, Óscar Ibáñez tendría en mente una formación con muchas caras nuevas. La principal novedad sería la inclusión en el once de Yoshimar Yotún, quien volverá a disputar un encuentro con la Blanquirroja tras casi dos años de ausencia.La selección peruana tendría una alineación con muchas novedades para vencer a Uruguay. Foto: FPF
El comando técnico tiene dudas en dos posiciones en específico. La primera es en el mediocampo, donde Jairo Concha se perfila para ser el elegido desde el arranque, pero también se utilizó en ese lugar a Sergio Peña y Christofer Gonzales. Por su parte, Kenji Cabrera y Kevin Quevedo se disputan por ser el extremo izquierdo titular.
Por último, la responsabilidad de ser la carta de gol de la Blanquirroja será Luis Ramos, quien jugará su primer partido desde el minuto cero con el 'Equipo de Todos'. De ahí, la alineación sería la misma en el arco con Pedro Gallese y la línea defensiva con los que se encargaron de dejar la valla imbatida en la fecha doble anterior por las Eliminatorias.
Posible formación de Uruguay
- Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña (Joaquín Piquerez); Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre.
Uruguay se juega su primera bala en busca de asegurar su acceso directo a la Copa del Mundo de Norteamérica, razón por la que no se guardará nada y jugará con sus principales figuras para conseguir un resultado positivo. El DT Marcelo Bielsa presenta cuatro bajas de consideración como Nahitan Nández, Ronald Araújo (ambos por acumulación de amarillas), Darwin Núñez (suspensión) y Maximliano Araújo (lesión).Uruguay irá con todas sus figuras para asegurar su pase al Mundial ante Perú. Foto: AUF
No obstante, estas serían reemplazadas por Rodrigo Betancur, Mathías Olivera y Brian Rodríguez. Asimismo, la única duda que tiene el entrenador argentino está en la posición de lateral izquierdo, pues no se decide si poner a Matías Viña o al jugador de Palmeiras, Joaquín Piquerez.
