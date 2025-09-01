0

Lista de convocados Uruguay: Bielsa llama 27 jugadores para partido ante Perú por Eliminatorias

Conoce la lista oficial de convocados de la selección uruguaya para enfrentar a Perú por las Eliminatorias 2026. Marcelo Bielsa llamó a 27 jugadores.

Diego Medina
¡Oficial! Marcelo Bielsa hizo oficial la lista de convocados de Uruguay para los partidos de Eliminatorias Conmebol 2026 ante Perú y Chile. Los 'charrúas' están prácticamente con un pie en el Mundial, pero buscarán cerrar de gran manera la campaña clasificatoria ante rivales que urgen de triunfos al término del certamen.

Lista de convocados de Uruguay por Eliminatorias 2026

ARQUEROS

  • Sergio Rochet (Internacional)
  • Santiago Mele (Monterrey)
  • Franco Israel (Torino)

DEFENSAS

  • Nathian Nandez (Al Qadisiya)
  • Guillermo Varela (Flamengo)
  • José Luis Rodríguez (Vasco da Gama)
  • Ronald Araujo (Barcelona)
  • Santiago Bueno (Wolves)
  • Mathías Olivera (Nápoli)
  • Sebastián Cáceres (América)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)
  • Matías Viña (Flamengo)

MEDIOCAMPISTAS

  • Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis)
  • Manuel Ugarte (Manchester United)
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Rodrigo Zalazar (Sporting Braga)
  • Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

DELANTEROS

  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)
  • Kevin Amaro (Liverpool FC Uruguay)
  • Ignacio Laquintana (Bragantino)
  • Cristian Olivera (Gremio)
  • Brian Rodríguez (América)
  • Rodrigo Aguirre (América)
  • Federico Viñas (León)
  • Darwin Núñez (Al Hilal)

Uruguay necesita un punto ante Perú para clasificar al Mundial

La selección 'charrúa' tan solo necesita sumar un punto ante Perú para poder conseguir su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026. Es claro que el Centenario estará totalmente lleno, sabiendo que pueden celebrar ante la Bicolor un nuevo pase a la máxima cita deportiva de la FIFA.

Cuándo juega Uruguay vs Perú por Eliminatorias

El partido de Eliminatorias 2026 entre Uruguay vs Perú se juega el próximo jueves 4 de septiembre a partir de las 18:30 horas de Lima (20:30 horas de Montevideo). La transmisión de este compromiso va por AUF TV, Movistar Deportes, América TV y ATV.

