Fede Valverde dio categórico comentario sobre partido ante la selección peruana: "Es un..."

Estamos a solo días de vivir el enfrentamiento entre Uruguay vs Perú por las Eliminatorias Sudamericanas 2025. La 'Bicolor' ya entrena en Montevideo con el objetivo de sacar los 3 puntos ante un complicado rival para poder seguir soñando con el repechaje. En la previa, Federico Valverde sorprendió al opinar rotundamente sobre este vital partido ante los dirigidos por el DT Óscar Ibáñez.

Federico Valverde opinó sobre el duelo ante Perú

El futbolista del Real Madrid llegó a Montevideo para integrarse a la concentración de su selección e iniciar los preparativos de cara al duelo del jueves ante la 'Blanquirroja'. Durante su llegada al aeropuerto, los medios le consultaron a Federico Valverde por su opinión sobre este transcendental partido.

Sobre ello, el popular 'Pajarito' Valverde aseguró que el objetivo para el partido ante Perú es poder vencer a como de lugar, para así poder sellar su clasificación al Mundial 2026 y celebrar este logro al lado de su hinchada, quienes los han acompañado fielmente en todo este proceso. Además, especialmente luego de muchos años de mucho sacrificio.

"Con ganas de poder terminar la clasificación en este primer partido (ante Perú) y poder disfrutar con la gente. Tenemos que estar enfocados en lo que queremos, que después de 4 años de lucha y sacrificios, con tantos jugadores que se han citado y han dado lo mejor para la selección, la gente que ha acompañado en esta Eliminatoria, poder darle un premio a ellos. Para mi, es un premio muy grande poder tener la oportunidad de clasificar a otro mundial y hacerlo con nuestra gente", expresó el volante.

Video: Rodri Vazquez

Uruguay tendrá 4 ausencias vitales para enfrentar a Perú

En las últimas semanas se conoció que el cuadro dirigido por Marcelo Bielsa presentará múltiples bajas para enfrentar a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. Los primeros son Ronald Araujo y Nahitan Nadez, quienes se encuentran suspendidos por acumulación de tarjetas.

Asimimso, el futbolista Maximiliano Araujo no fue considerado en la lista de convocados luego que sufriese un desgarro. Finalmente, José María Giménez tiene altas opciones de perderse este duelo por molestias físicas.