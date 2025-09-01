Los inesperados cambios que plantea Óscar Ibáñez para vencer a Uruguay por Eliminatorias

La selección peruana continúa preparándose para enfrentar a Uruguay este jueves 4 de setiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La 'Bicolor' ya está en Montevideo preparando este trascendental duelo. Con el objetivo de traer los 3 puntos, se conoció que el DT Óscar Ibáñez planea realizar grandes cambios en su once.

En la última edición del programa 'Después de Todo', el periodista deportivo Enrique La Rosa reveló que Óscar Ibáñez tendría en mente realizar una importante modificación táctica para este compromiso, dejando de lado el 4-2-3-1 para apostar por un 4-4-2 con dos delanteros y así intentar mejorar la cuota goleadora del equipo.

Según detalló, la idea inicial era que Edison Flores o Álex Valera acompañen a Luis Ramos en el ataque; sin embargo, las lesiones de ambos obligarían a buscar otras alternativas. En ese contexto, Kenji Cabrera y Christopher Gonzáles aparecen como firmes candidatos para integrarse al once titular.

"De (Luis) Ramos no hay duda. Óscar Ibáñez tenía planeado jugar 4-4-2, la información que tenía era que quería jugar con Flores y Valera. Ahora, sería Ramos con Quevedo o alguno que se meta por ahí. Después, yo creo que Kenji Cabrera y 'Canchita' (Christopher Gonzáles) pueden meterse al once", reveló el citado periodista deportivo.

Video: Movistar Deportes

Cabe recalcar que hasta el momento la selección aún no entrena con todos sus jugadores completos, pues los que militan en el exterior recién estarán llegando en el transcurso del lunes y martes a Montevideo para integrarse a la concentración. Por lo que, es muy probable que once titular sufra variaciones.

Piero Cari y Alessandro Burlamaqui podrían sumar minutos

De igual forma, en la última semana se informó que Piero Cari y Alessandro Burlamaqui han dejado grandes impresiones en los entrenamientos de la 'Blanquirroja'.

El primero fue llamado en un principio como sparring, pero su gran rendimiento conllevó a que sea seleccionado para la selección absoluta. En el caso de Burlamaqui, es una de las grandes opciones para poder ocupar el puesto de pivote en el mediocampo.

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay?

El partido entre Perú vs Uruguay está programado a desarrollarse este jueves 4 de setiembre a las 6:30 p.m. (hora peruana). El recinto deportivo para este duelo será el Estadio Centenario de Montevideo, donde la 'Bicolor deberá salir con todo en busca de los tres puntos.