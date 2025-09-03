A poco del partido entre Perú vs Uruguay en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026, se pudo revelar que el equipo que dirige Marcelo Bielsa podría lograr su cometido de clasificar a la Copa del Mundo, aún perdiendo con la Bicolor en condición de local, ¿Qué tiene que ocurrir?

Uruguay puede clasificar al Mundial 2026 perdiendo ante Perú

Dado cómo se encuentra la tabla de posiciones a estas alturas de las Eliminatorias 2026, Uruguay puede clasificar de manera directa a la Copa del Mundo en caso caiga contra Perú. Y es que todas las miradas estarán en el choque entre Argentina vs Venezuela, en el que un marcador favorable a la albiceleste no solo beneficia a los 'charrúas', sino a otras escuadras como Colombia y Paraguay.

Actualmente, Uruguay suma 24 puntos en la clasificación, mientras que Venezuela, selección más cercana a arrebatarle uno de los seis lugares que dan cupo directo al Mundial, tiene 18 unidades. Con un empate o victoria de Argentina, el equipo de Marcelo Bielsa clasificará directamente al certamen FIFA.

Perú venció a Uruguay por Eliminatorias 2026

La selección peruana solo registra dos victorias en estas Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Bolivia. Ante los 'charrúas' se consiguió un marcador de 1-0 por obra de Miguel Araujo, por lo que hay ilusión de volver a repetir este marcador ante el equipo que dirige Marcelo Bielsa.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Partido de Argentina vs Venezuela definiría a los 6 clasificados al Mundial 2026

Uno de los compromisos que podría definir a los seis clasificados de manera directa a la Copa del Mundo 2026 es el Argentina vs Venezuela. Con un triunfo de la albiceleste de Lionel Messi, se confirman las escuadras de Conmebol que representarán a Sudamérica en el certamen FIFA.

De darse ello, la última jornada solo estaría definiendo a la selección que ocupe el séptimo lugar para afrontar el repechaje mundialista. Las escuadras con altas chances son Venezuela y Bolivia, mientras que Perú necesita del pleno de victorias para soñar con la hazaña.