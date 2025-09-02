¡Atención! Regalan entradas para el Uruguay vs Perú en Montevideo por esta fuerte razón

Las Eliminatorias al Mundial 2026 se reinician en septiembre con partidos claves como el que disputarán Perú vs Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. En ese contexto, una sorpresiva noticia se conoció respecto a las entradas que se pusieron a la venta para este trascendental encuentro.

Ambas selecciones luchan por el mismo objetivo, pero con situaciones distintas, tanto en la parte superior como en los últimos lugares de la tabla de posiciones. La ‘Celeste’ buscará sellar su pase a la Copa del Mundo en condición de local, mientras la Blanquirroja está obligada a sumar los tres puntos.

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay en Montevideo

De acuerdo a medios locales como El Observador, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está regalando entradas para el partido en Montevideo de este jueves 4 de septiembre, solo a los hinchas que estuvieron en anteriores partidos en el Centenario. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones.

Se conoció que hasta el último lunes se habían vendido 26.500 boletos, lo que equivale a la mitad del aforo del recinto deportivo que haría que no luzca totalmente lleno como en anteriores compromisos. Según el mencionado medio, a través de correo electrónico, clientes de AUF registrados antes del 1 de septiembre recibieron una entrada de obsequio.

Asimismo, les llegó una promoción de 10% de descuento para el boleto de un acompañante. No cabe duda que es una buena noticia para los aficionados uruguayos que despiden a su selección como locales en estas Clasificatorias Sudamericanas.

Precios de las entradas que fijó la AUF para el Uruguay vs Perú

Próximos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026