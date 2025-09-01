Eliminatorias 2026: Perú y los únicos resultados que necesita para clasificar al Mundial 2026

No falta mucho para vivir la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, en el que la selección peruana se juega la última bala para soñar con el pase al Mundial. La Bicolor tiene mínimas chances para poder estar en la máxima cita de la FIFA, pero depende de otros marcadores para poder conseguir lo inesperado.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar al Mundial 2026?

En primera instancia, Perú visita a Uruguay en Montevideo en el mítico estadio Centenario. Lo único que le sirve a la selección peruana es ganar por cualquier marcador. Conjuntamente a ello, debe aguardar que Venezuela no sume puntos ante Argentina, adicional a que la albiceleste lo golee, por lo menos, con un 3-0. Asimismo, debe esperar que Colombia supere a Bolivia en Barranquilla.

Si todo se da a favor de la Bicolor, la penúltima fecha terminaría con la tabla de posiciones de esta manera:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Argentina 17 22 38 2. Brasil 17 7 28 3. Ecuador 17 8 26 4. Paraguay 17 7 25 5. Colombia 17 6 25 6. Uruguay 17 6 24 7. Venezuela 17 -7 18 8. Bolivia 17 -18 17 9. Perú 17 -10 15 10. Chile 17 -17 10

Programación de los partidos de la selección peruana en Eliminatorias.

Tras ello, se observa que Perú se mantiene en la novena casilla de la tabla de posiciones de la Conmebol, pero con un puntaje más cercano para jugarse la vida en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Para ello, la Bicolor cerrará en casa ante un difícil Paraguay, mientras que Venezuela cierra en casa ante Colombia.

En este caso, se debe observar la diferencia de goles, en el que conviene que Colombia supere a la 'Vinotinto' por dos goles o más, así como que Perú derrote a los de Alfaro por un margen de dos anotaciones. Por otra parte, Bolivia no debe vencer a Brasil en El Alto, por lo que serviría un empate o una victoria de los de Carlo Ancelotti.

Dicho esto, la tabla de posiciones quedaría de la siguiente manera con Perú clasificado al repechaje mundialista:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Argentina 18 22 39 2. Brasil 18 7 29 3. Colombia 18 8 28 4. Ecuador 18 8 27 5. Uruguay 18 6 25 6. Paraguay 18 6 25 7. Perú 18 -8 18 8. Venezuela 18 -9 18 9. Bolivia 18 -18 18 10. Chile 18 -17 11

Partidos de Perú por Eliminatorias 2026

Conoce la programación de partidos de la selección peruana para la fecha doble de las Eliminatorias Conmebol 2026: