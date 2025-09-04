¿Lesión? Óscar Ibáñez explicó por qué Carlos Zambrano sería suplente ante Uruguay: "Un tema..."

A horas del trascendental duelo ante Uruguay en el Centenario de Montevideo por las Eliminatorias 2026 se informó que Óscar Ibáñez había definido su oncena y una de las novedades es que Carlos Zambrano no sería inicialista. ¿Es por algún tema de lesión? El entrenador confirmó el motivo de la suplencia del defensor de Alianza Lima.

De acuerdo a lo explicado por el estratega de la 'Bicolor', el 'Kaiser' estuvo resolviendo unos temas personales en el extranjero, por lo que no pudo participar de las primeras prácticas y recién trabajó con sus compañeros en la capital uruguaya.

"Tuvo un tema personal que requería que este en Alemania alrededor de cinco días. Él se sumó a los entrenamientos aquí (en Uruguay), físicamente está bien, en ese sentido no tenemos problemas. La alineación seguro la van a conocer mañana (hoy), pero no tiene ningún impedimento físico", declaró.

De acuerdo a lo que pudo conocer Líbero, la dupla de centrales peruana para su penúltimo partido de las Eliminatorias 2026 será Renzo Garcés junto Luis Abram, por lo que Carlos Zambrano será una alternativa frente a los 'charrúas'.

Posible once de la selección peruana

Salvo algún contratiempo de última hora, así formaría la selección peruana: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera (Andy Polo) y Luis Ramos.

Carlos Zambrano viene siendo figura en Alianza Lima

Carlos Zambrano ha sido clave en la defensa de Alianza Lima, principalmente a nivel internacional tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Junto a Renzo Garcés ha conformado una sólida pareja de zaguero centrales.