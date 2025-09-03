0

¿Quién es el árbitro de Uruguay vs Perú por Eliminatorias Conmebol 2026?

Conmebol definió al árbitro FIFA que impartirá justicia en el partido Uruguay vs Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Diego Medina
Uruguay recibe a Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.
Uruguay recibe a Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. | Foto: Andina
COMPARTIR

Se confirma terna arbitral argentina para el partido de Uruguay vs Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. El encargado será Facundo Tello, quien estuvo a cargo de la victoria de la Bicolor ante los 'charrúas' en el Estadio Nacional de Lima por las presentes clasificatorias.

Perú vs Uruguay jugarán en el Estadio Centenario de Montevideo

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs Uruguay por la fecha 17 de Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Árbitros del Uruguay vs Perú por Eliminatorias 2026

  • Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)
  • Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)
  • Cuarto árbitro: Yale Falcón (ARG)
  • VAR: Silvio Trucco (ARG)
  • AVAR: Nicolás Lamolina (ARG)

Árbitro argentino Facundo Tello dirigirá el Uruguay vs Perú. Foto: AFP.

¿Quién es Facundo Tello, árbitro del Uruguay vs Perú?

Facundo Tello es un árbitro argentino con licencia FIFA que ha dirigido partidos de Eliminatorias, Copa Libertadores, Sudamericana, Mundial de Clubes y Liga Profesional Argentina. Este 2025, ha tenido la oportunidad de estar presente en cotejos internacionales con dos clubes peruanos como Sporting Cristal y Universitario.

En el caso de los celestes, fue parte del cotejo en el Estadio Nacional de Lima cuando cayó 0-1 ante Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tanto, con los cremas se presentó en el Monumental cuando perdieron goleados 0-4 a manos de Palmeiras.

Facundo Tello dirigió victoria de Perú a Uruguay por Eliminatorias 2026

Fuera de que le ha ido mal a los clubes peruanos con el árbitro argentino Facundo Tello, un hecho que destaca es que estuvo en una de las dos victorias de la selección peruana en las presentes Eliminatorias 2026. Justamente, fue en el duelo ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima.

En aquella oportunidad, el árbitro FIFA solo mostró una tarjeta amarilla y fue ante Nández de Uruguay. Asimismo, el gol de Perú fue anotado por Miguel Araujo a los 88 minutos para los primeros tres puntos en estas Eliminatorias 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. U de Chile será rival de Alianza Lima en cuartos de la Copa Sudamericana, según prensa chilena

  2. Alineaciones Perú vs. Uruguay: el sorpresivo once de Ibáñez en busca del batacazo en Montevideo

  3. Árbitro Jordi Espinoza dejó contundente mensaje tras publicación de Renzo Garcés: "Hipócrita..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano