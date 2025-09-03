¿Quién es el árbitro de Uruguay vs Perú por Eliminatorias Conmebol 2026?

Se confirma terna arbitral argentina para el partido de Uruguay vs Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. El encargado será Facundo Tello, quien estuvo a cargo de la victoria de la Bicolor ante los 'charrúas' en el Estadio Nacional de Lima por las presentes clasificatorias.

Árbitros del Uruguay vs Perú por Eliminatorias 2026

Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Cuarto árbitro: Yale Falcón (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

AVAR: Nicolás Lamolina (ARG)

Árbitro argentino Facundo Tello dirigirá el Uruguay vs Perú. Foto: AFP.

¿Quién es Facundo Tello, árbitro del Uruguay vs Perú?

Facundo Tello es un árbitro argentino con licencia FIFA que ha dirigido partidos de Eliminatorias, Copa Libertadores, Sudamericana, Mundial de Clubes y Liga Profesional Argentina. Este 2025, ha tenido la oportunidad de estar presente en cotejos internacionales con dos clubes peruanos como Sporting Cristal y Universitario.

En el caso de los celestes, fue parte del cotejo en el Estadio Nacional de Lima cuando cayó 0-1 ante Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tanto, con los cremas se presentó en el Monumental cuando perdieron goleados 0-4 a manos de Palmeiras.

Facundo Tello dirigió victoria de Perú a Uruguay por Eliminatorias 2026

Fuera de que le ha ido mal a los clubes peruanos con el árbitro argentino Facundo Tello, un hecho que destaca es que estuvo en una de las dos victorias de la selección peruana en las presentes Eliminatorias 2026. Justamente, fue en el duelo ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima.

En aquella oportunidad, el árbitro FIFA solo mostró una tarjeta amarilla y fue ante Nández de Uruguay. Asimismo, el gol de Perú fue anotado por Miguel Araujo a los 88 minutos para los primeros tres puntos en estas Eliminatorias 2026.