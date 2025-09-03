0

¡Golpe a Bielsa! Con Darwin Núñez, Uruguay y sus 5 bajas de jerarquía ante Perú por Eliminatorias

¡Marcelo Bielsa no lo cree! Uruguay presenta 5 bajas para enfrentar a Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La estrella Darwin Núñez es uno de los afectados.

Diego Medina
Darwin Núñez es baja en el Uruguay vs Perú por Eliminatorias 2026.
Darwin Núñez es baja en el Uruguay vs Perú por Eliminatorias 2026. | Foto: AFP
COMPARTIR

Uruguay viene trabajando en Montevideo bajo la dirección de Marcelo Bielsa. El equipo 'charrúa' necesita de un solo punto para poder clasificar a la Copa del Mundo 2026, por lo que alista su mejor once para enfrentar a Perú. Sin embargo, el estratega argentino fue notificado de 5 bajas de alta consideración que debilitan al plantel celeste.

Selección peruana perdería baja de futbolista titular ante Uruguay.

PUEDES VER: ¡Mala noticia en Perú! Jugador titular abandonó entrenamiento y sería baja ante Uruguay

Bajas de Uruguay ante Perú

Algunos por sanción y otros con lesión, la selección uruguaya presentará 5 bajas para el choque ante la Bicolor en el Estadio Centenario. Una de las sensibles ausencias será el de Darwin Núñez, quien cumplirá su última fecha de sanción que le impuso la Conmebol por los incidentes en la pasada Copa América.

  • Nahitan Nández (Al Qadisiyah)
  • Ronald Araújo (Barcelona)
  • Darwin Núñez (Al Hilal)
  • José María Giménez (Atlético de Madrid)
  • Maximiliano Araújo (Sporting Club de Lisboa)

Bajas de Uruguay ante Perú.

En los casos de Nahitan Nández y Ronald Araújo, ambos jugadores no podrán estar en el choque ante Perú tras acumulación de tarjetas amarillas. Ambos jugadores estarán disponibles para el cotejo final ante la escuadra chilena.

Por otra parte, Marcelo Bielsa confirmó la baja de dos referentes del equipo 'charrúa' ante Perú, por lo que evaluará en estos días qué piezas puede modificar para tener solvencia en los 90 minutos ante el equipo de Óscar Ibáñez.

"Josema no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes, se encadenaron algunas dificultades con su salud deportiva. Es como si la pretemporada se hubiese extendido y si no es ahora, será en el próximo contacto lo tendremos. Con 'Maxi tuvo un problema muscular hace 20 días y optamos por no convocarlo. Antes del primero (septiembre) no va a volver a jugar por su club", informó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¡Atención, Alianza Lima! Se confirmó la primera sanción contra U de Chile: "Hasta 2027"

  2. Liga de Australia dio rotundo mensaje a Sydney FC sobre Piero Quispe: "Ha fichado a un..."

  3. Universidad de Chile apunta a ser rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: todos los detalles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano