¡Golpe a Bielsa! Con Darwin Núñez, Uruguay y sus 5 bajas de jerarquía ante Perú por Eliminatorias

Uruguay viene trabajando en Montevideo bajo la dirección de Marcelo Bielsa. El equipo 'charrúa' necesita de un solo punto para poder clasificar a la Copa del Mundo 2026, por lo que alista su mejor once para enfrentar a Perú. Sin embargo, el estratega argentino fue notificado de 5 bajas de alta consideración que debilitan al plantel celeste.

Bajas de Uruguay ante Perú

Algunos por sanción y otros con lesión, la selección uruguaya presentará 5 bajas para el choque ante la Bicolor en el Estadio Centenario. Una de las sensibles ausencias será el de Darwin Núñez, quien cumplirá su última fecha de sanción que le impuso la Conmebol por los incidentes en la pasada Copa América.

Nahitan Nández (Al Qadisiyah)

Ronald Araújo (Barcelona)

Darwin Núñez (Al Hilal)

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Maximiliano Araújo (Sporting Club de Lisboa)

En los casos de Nahitan Nández y Ronald Araújo, ambos jugadores no podrán estar en el choque ante Perú tras acumulación de tarjetas amarillas. Ambos jugadores estarán disponibles para el cotejo final ante la escuadra chilena.

Por otra parte, Marcelo Bielsa confirmó la baja de dos referentes del equipo 'charrúa' ante Perú, por lo que evaluará en estos días qué piezas puede modificar para tener solvencia en los 90 minutos ante el equipo de Óscar Ibáñez.

"Josema no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes, se encadenaron algunas dificultades con su salud deportiva. Es como si la pretemporada se hubiese extendido y si no es ahora, será en el próximo contacto lo tendremos. Con 'Maxi tuvo un problema muscular hace 20 días y optamos por no convocarlo. Antes del primero (septiembre) no va a volver a jugar por su club", informó.