¡Mala noticia en Perú! Jugador titular abandonó entrenamiento y sería baja ante Uruguay
¡Dolor de cabeza para Óscar Ibáñez! Futbolista que estaba en el once titular de la selección peruana abandonó sorpresivamente el entrenamiento en Montevideo.
Novedades desde Montevideo. La selección peruana presentaría baja de último momento tras el entrenamiento en Montevideo de cara al partido ante Uruguay por Eliminatorias 2026. Se trata de Andy Polo, titular indiscutible en Universitario y que tenía altas chances de arrancar en el vital encuentro ante los 'charrúas'.
Según reportó el periodista David Chávez de Movistar Deportes, el atacante crema se sintió del muslo izquierdo en la última práctica de la Bicolor en Montevideo. Estos trabajos iban a definir el once del equipo para enfrentar a los 'charrúas', por lo que ahora Óscar Ibáñez tendrá que ver una nueva alternativa en ofensiva.Andy Polo se retiró del último entrenamiento de Perú. Foto: FPF.
Andy Polo sería baja en Perú ante Uruguay
Desde el comando técnico de la selección peruana, aguardarán el reporte médico con relación a Andy Polo. En base a la gravedad, se tomará una decisión en cuanto a su presencia para el choque ante Uruguay. Lo cierto, es que el jugador no completó la sesión de entrenamiento y se retiró jugando a un delegado de la Bicolor.
"Andy Polo abandona la práctica tras tomarse el posterior izquierdo, es duda para mañana", informó el periodista.
Posible alineación de Perú
Uno de los jugadores que se perfilaba a ser titular con la selección peruana en el duelo ante Uruguay era Andy Polo, por lo que ahora habría novedades en el once que se venía manejando desde Montevideo: Gallese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Noriega, Yotún, Concha (Peña/Gonzales), Cabrera, Quevedo y Ramos.
