¡Oficial! Partido Perú vs Uruguay será transmitido por canal de señal abierta: todos los detalles

Perú y Uruguay serán protagonistas de un partido totalmente emocionante en el Estadio Centenario de Montevideo, por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026. La 'Bicolor' se aferra al sueño mundialista, mientras que, el cuadro de Marcelo Bielsa buscará hacer respetar su localía y sellar su pase a la próxima cita deportiva de la FIFA.

Partido Perú vs Uruguay será transmitido en señal abierta

Bajo esa premisa, a muy poco de vivir esta gran contienda, se reveló que Canal 5 de Uruguay llevará el minuto a minuto del encuentro entre la 'Blanquirroja' y la 'Celeste' en territorio charrúa. Asimismo, también podrás seguir todas las incidencias EN VIVO y EN DIRECTO por AUFTV (Plataforma oficial de YouTube).

Perú vs Uruguay jugarán en el Centenario de Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Precisamente, el último martes, la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) emitió un comunicado en donde dieron a conocer que llegaron a un acuerdo para la televisación de dicho compromiso totalmente gratis en suelo nacional.

"Ha resuelto ceder los derechos de transmisión del encuentro entre las selecciones de Uruguay y Perú a Canal 5 - televisión nacional de Uruguay", precisaron.

Partido Perú vs Uruguay se verá por señal abierta en territorio charrúa/Foto: X

¿Dónde ver Perú vs Uruguay EN VIVO en territorio charrúa?

En tal sentido, el comité ejecutivo de la AUF se dirigió a toda la audiencia e informaron sobre los operadores que podrán transmitir las incidencias del partido en territorio charrúa. "El objetivo es que todos los uruguayos, sin excepción, puedan unirse para alentar a nuestra selección en este momento decisivo", agregaron.

Canal 5

Antel TV

AUFTV (Plataforma de contenidos oficial del fútbol uruguayo)

Perú vs Uruguay: historial de enfrentamientos