Manco no se guardó y dio rotundo comentario sobre el nivel de Andy Polo en la selección: "Es un..."

La selección peruana cuenta las horas para el partido clave contra Uruguay este jueves 4 de septiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. A popósito de eso, Reimond Manco, habló previo a este vital enfrentamiento y no dudó en lanzar una dura crítica contra el futbolista de Universitario, Andy Polo.

Reimond Manco lanzó dura crítica contra Andy Polo en la selección peruana

En la reciente edición del programa de YouTube, 'Línea de 5', el exjotita cuestionó que la 'Joya' no trascienda a nivel de selección. Bajo ese escenario, le pidió que sea más protagonista en el equipo de Óscar Ibáñez.

Andy Polo se perfila para ser titular en el Perú vs Uruguay en Montevideo

"Pero cuando le ha tocado ir a la selección, no le ha ido tan bien. Por ahí en un partido con Bolivia hace gol, y otro donde cumple, pero no ha destacado. Creo que es un buen momento, con 31 años, de que sienta ese rol jerárquico y que se haga cargo", manifestó Manco.

De todos modos, el ex Alianza Lima señaló que, en Universitario, el extremo nacional ha demostrado que es pieza clave para Jorge Fossati. Y ello, puede reflejarse en los reconocimientos que recibió el atacante en tienda crema.

"Está claro que Andy Polo le ha dado mucho a la 'U' tácticamente y se ha convertido en un jugador muy importante. En estos dos últimos años, si no ha estado en el Top 5 de mejores jugadores de la liga, ha sido el mejor", acotó.

Andy Polo y su presente en Universitario esta temporada

En lo que viene siendo la temporada 2025, Andy Polo registra un total de 32 compromisos con Universitario de Deportes entre la Liga 1 y la Copa Libertadores; de los cuales, lleva 1 anotación, 2 asistencias y un aproximado de 2,597 minutos.