Reimond Manco lanzó firme comentario sobre Valera tras polémica con Barcos: "Carrera de..."

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario dejó muchas impresiones, pero lo más impactante para mucho fue la discusión que tuvieron Hernán Barcos y Álex Valera en pleno compromiso por el Torneo Clausura. Como sabemos, el 'Rifle' dijo algo que incomodó al 'Pirata' y este le llamó "muerto", por lo que han salido todo tipo de comentarios y ahora Reimond Manco se pronunció al respecto.

En el programa Línea de 5 vía DENGANCHE, en YouTube, le consultaron al exfutbolista del PSV Eindhoven sobre la discusión que tuvieron en el Estadio Monumental ambos delanteros. Sin embargo, el 'Rei' sorprendió refiriéndose a los comentarios que han llegado hacia el artillero merengue al comparar su carrera profesional con la del máximo anotador extranjero de los íntimos.

"Me molesta que hayan personas que quieran minimizar la carrera de Valera. La carrera de Barcos es admirable, pero la de él también es muy respetable. ¿Acaso por qué su carrera es más corta no tiene validez?", precisó Reimond Manco, defendiendo a Álex Valera de todas las palabras en su contra que han circulado durante los últimos días en las redes sociales.

¿Hernán Barcos tiene mejor carrera que Álex Valera?

Como sabemos, Hernán Barcos ha tenido una carrera más auspiciosa que el delantero de la 'U', ya que ha jugado en clubes como Racing, Huracán, Estrella Roja, Liga de Quito, Palmeiras, Gremio, Sporting de Lisboa, Vélez Sarsfield, Cruzeiro, Atlético Nacional y Alianza Lima. Mientras que el atacante merengue solo ha estado en Pirata FC, Carlos Stein, Deportivo Garcilaso, Deportivo Llacuabamba, Al Fateh y Universitario de Deportes.

Sin embargo, es importante precisar que Álex Valera tiene 29 años, comparados a los 41 del 'Pirata', y le queda mayor tiempo como futbolista profesional, por lo que aún tiene oportunidad de salir al extranjero y sumar títulos importantes a su palmarés. Por ello, decir que uno de los dos tiene mejor carrera que el otro es injusto, ya que el 'Rifle' todavía tiene algunos años por delante en el fútbol.