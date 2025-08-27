- Hoy:
Alianza Lima goleó 7-0 en casa y mete presión a Universitario en el Torneo Clausura
Alianza Lima hizo respetar su localía y goleó 7-0 en el Torneo Clausura, metiéndole presión a Universitario de Deportes que es el líder actual.
El fútbol peruano atraviesa un momento sumamente candente en su temporada, ya que hace poco tuvimos el clásico de la Liga 1 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Sin embargo, ahora llegaron más emociones para los hinchas nacionales debido a que el club de Matute derrotó por 7-0 a su rival de turno en el Torneo Clausura y le metió presión a la 'U', que de momento sigue líder.
PUEDES VER: 'Puma' Carranza casi se va a las manos con 'Chevaristo' tras tenso debate en vivo: "Te voy a pegar"
Por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, las íntimas derrotaron por goleada a Real Áncash en el Estadio Hugo Sotil que se sitúa en Villa El Salvador. Los goles fueron obra de Heidy Padilla (2), Emily Flores (2), Mía León, Sandy Dorador y Annaysa Silva. De esta forma, las dirigidas por José Letelier siguen firmes en la segunda posición del campeonato y están clasificando a las semifinales del segundo certamen de la temporada.
Asimismo, este partido significó el debut con gol de Mía León en Alianza Lima luego de haber sido transferida desde el Madrid de la Primera División de España. No obstante, pese al enorme esfuerzo, Universitario de Deportes respondió bien a la presión y también obtuvo una goleada que lo reafirma como líder del campeonato nacional. Ambos clubes tienen 15 puntos, pero las cremas tienen +20 de diferencia de gol contra +10 de las blanquiazules.
El gol de Mía León.
Eso sí, de momento las de Matute están clasificando a las semifinales del Torneo Clausura y si logran alzar el título se harán inmediatamente bicampeonas de la Liga Femenina del Perú, ya que previamente se hicieron con el Torneo Apertura gracias a su victoria por 2-0 sobre la 'U' en el Estadio Monumental de Ate. Además, las íntimas también se encuentran clasificadas a la Copa Libertadores de este 2025.Alianza Lima goleó 7-0 a Real Áncash.
Fixture restante de Alianza Lima en la Liga Femenina
Este es el fixture que le queda a Alianza Lima en la Fase Regular del Torneo Clausura, es decir que no cuenta posibles cuartos de final, semifinales ni final:
- Universitario vs. UNSAAC | Fecha 6
- Carlos Mannucci vs. Universitario | Fecha 7
- Universitario vs. Alianza Lima | Fecha 8
- Biavo FC vs. Universitario | Fecha 9
- Universitario vs. Sporting Cristal | Fecha 10
- Melgar vs. Universitario | Fecha 11
