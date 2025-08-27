Alianza Lima y los 2 jugadores con los que negocia formalmente: "Ambos vínculos serían para..."

Alianza Lima igualó 1-1 ante Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, el elenco de Néstor Gorosito está en la obligación de volver a la senda del triunfo en la Liga 1 cuando reciba en el Estadio de Matute a Deportivo Garcilaso en la siguiente jornada y tras el reinicio de la fecha FIFA.

Alianza Lima negocia formalmente con dos futbolistas

Precisamente, en medio de la para por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el periodista Gerson Cuba informó en sus redes sociales que la institución victoriana negocia formalmente con los futbolistas Eryc Castillo y Renzo Garcés, quienes vencen contrato este 2025. La idea es que, los íntimos les renueven su vínculo a las dos figuras por dos temporadas.

"Conversaciones formales y encaminadas para las renovaciones de Eryc Castillo y Renzo Garcés en Alianza Lima. Se afinan detalles por parte de los jugadores para el acuerdo total. Ambos vínculos serían para dos años a más", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Alianza Lima quiere renovarle contrato a Eryc Castillo y Renzo Garcés/Composición: LÍBERO

Es importante precisar que, tanto el ecuatoriano Eryc Castillo como el defensa peruano Renzo Garcés son habituales titulares en el esquema del estratega argentino Néstor Gorosito en la Liga 1 y a nivel internacional en la Copa Sudamericana 2025.

Según los números, la 'Culebra' registra oficialmente 33 partidos con la camiseta de Alianza Lima tras su arribo esta temporada, los cuales dan cuenta de su importancia en la ofensiva de la escuadra nacional. A su vez, el zaguero con pasado en Sporting Cristal acaba de sumar 34 encuentros con los victorianos tras el último clásico frente a Universitario en el Estadio Monumental.

Garcés viene siendo pieza clave en la defensa del 'equipo del pueblo' donde se ha ganado un lugar junto al experimentado zaguero como Carlos Zambrano. Acorde a las estadísticas, el ex César Vallejo ya tiene en su cuenta personal un promedio de 2921 minutos jugados este año.