Fernando Cabada no se guardó nada y dio dura respuesta a Ferrari: "Barcos es peruano, tiene un..."

Hernán Barcos y Álex Valera siguen siendo noticia tras haber sido protagonistas de un altercado en el último clásico del fútbol peruano. Bajo este contexto, el Gerente General de Alianza Lima, Fernando Cabada no calló y lanzó un firme pronunciamiento respondiendo de manera directa a Jean Ferrari.

Gerente General de Alianza Lima da firme respuesta a Jean Ferrari

En una reciente entrevista con El Comercio, el dirigente del cuadro blanquiazul señaló que el ex Universitario y actual Director General de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se equivocó al momento de opinar con respecto al veterano atacante del elenco íntimo. Además, sostuvo que el incidente debió quedar en el campo de juego.

Hernán Barcos y Alex Valera tuvieron un altercado en el último clásico/Composición: GLR

"Es un tema que debió haber quedado entre jugadores. Mal haría cualquier dirigente u otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso. Con respecto al señor Ferrari, voy a responder con las mismas palabras que él habló de Hernán. Con mucho respeto a su trayectoria profesional, tengo que decirle que el señor Ferrari se equivoca de muy mala manera", expresó.

Así también, subrayó que Barcos ya cuenta con DNI peruano tras permanecer varios años en territorio nacional, y viene demostrando que más allá de haber nacido en Argentina lleva a nuestro país en el corazón.

"Tiene cuatro razones específicas. La primera, Hernán es un caballero, es un jugador reconocido como tal dentro y fuera de la cancha en cualquier club que haya estado. Segundo error del señor Ferrari: Hernán Barcos es peruano, tiene un DNI tan válido como el de Ferrari o como el del Papa, que además es aliancista. Tiene DNI, canta el himno nacional, es un jugador peruano y está inscrito en la FPF. Sin importar su país de origen, todos merecen el mismo respeto", agregó.

Para sentenciar, Fernando Cabada pidió respeto por el 'Pirata', y reiteró que el '9' del conjunto victoriano cuenta con todo el respaldo del club. "Me toca salir a defender a mi jugador. Quiero que Hernán sepa que toda la institución está con él. Salgo a hablar en nombre de 10 millones de hinchas, de toda la institución, del club, de los compañeros de Hernán. Que tenga claro él (Ferrari) y quien sea, que con nuestra gente no se van a meter; eso no lo voy a permitir", sentenció.