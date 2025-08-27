La decisión que tomó U de Chile mientras Conmebol define si enfrenta a Alianza: "Van a clasificar..."

Estos días vienen siendo claves para el futuro de la U de Chile e Independiente de Avellaneda. Como se recuerda, hace una semana aproximadamente, las hinchadas de ambos elencos fueron protagonistas de un hecho violento en el Estadio Libertadores de América, en lo que se disputaba el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Desde el país mapocho existe gran expectativa mientras Conmebol determina qué equipo pasa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bajo ese contexto, en primera instancia el periodista chileno Francisco Caneo, informó que a mediados de la siguiente semana, el máximo ente del fútbol sudamericana tendría que dar su veredicto final.

"Entre miércoles y jueves de la próxima semana ya debería existir una resolución", manifestó el comunicador, en una reciente entrevista con el programa de YouTube 'Desmarcados'.

La decisión que tomó la U de Chile mientras se define si jugarán ante Alianza Lima

Pero eso no es todo, ya que Caneo también reveló que según sus fuentes, el 'Romántico Viajero' se encuentra cotizando vuelos, pensando en que serán el rival que enfrentará a Alianza Lima en la llave definitoria.

"En base a lo que hemos podido averiguar, la Universidad de Chile ya llamó a operadores de aerolíneas para cotizar vuelos rumbo a Perú, pensando en que van a clasificar", acotó el periodista.

Figura de U de Chile y su postura ante un posible enfrentamiento ante Alianza Lima

Marcelo Díaz, referente y capitán de la U de Chile sostuvo en una entrevista con RPP que no están confiados y también aguardan con mucho suspenso el fallo final de la Conmebol. "Por ningún motivo nos sentimos clasificados. Quiero pensar que lo que se va a decidir será lo mejor y para eso tenemos a los abogados y dirigentes trabajando", indicó.