U. de Chile, posible rival de Alianza, hace importante anuncio de última hora: "Por Conmebol..."
¡Atención, Alianza! Universidad de Chile sorprendió a sus hinchas con un inesperado anuncio en medio del campeonato, generando diversas reacciones.
La Copa Sudamericana 2025 va dejando muchas emociones, pero también polémicas como lo que sucedió con el partido entre Universidad de Chile e Independiente al quedar suspendido por los incidentes en las tribunas del estadio de Argentina. En medio de esta situación, y días después de este partido, el club hizo un importante anuncio.
Cabe señalar que el compromiso de ida entre ambos quedó 1-0 a favor del elenco chileno, mientras que en la vuelta estaban igualando 1-1, lo que dejaba al conjunto universitario en la siguiente instancia del torneo de la Conmebol. No obstante, luego de la suspensión del duelo, la incertidumbre creció.
Universidad de Chile hace importante anuncio ante sus hinchas
“¡Éxito, azules! Nuestros jugadores Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano y Lucas Assadi han sido nominados por Nicolás Córdova para los próximos partidos de la selección chilena ante Brasil y Uruguay por Conmebol Eliminatorias Sudamericanas. Merecido muchachos, que sea una gran doble fecha”, indicó el club en sus redes sociales.
De esta manera, la Universidad de Chile aporta a cuatro jugadores a 'La Roja' para la última fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas donde buscarán salir del fondo de la tabla de posiciones ante Brasil y Uruguay.La publicación de Universidad de Chile en redes sociales | Foto: udechileoficial
Cabe señalar que el conjunto chileno perdió ante Bolivia en la jornada anterior y cayó al último lugar, por debajo de la Blanquirroja que también se mantiene lejos de alcanzar la zona de clasificación y el repechaje.
