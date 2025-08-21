El rotundo mensaje de Vidal tras incidentes entre hinchas de Independiente y U de Chile: "Vergüenza y..."

La noche del miércoles, el Estadio Libertadores de América vivió un trágico momento tras protagonizarse incidentes entre los hinchas de Independiente de Argentina y Universidad de Chile durante el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. En medio de este escenario, el histórico futbolista de la selección chilena, Arturo Vidal rompió su silencio.

Arturo Vidal se pronunció tras incidentes entre hinchas de Independiente y U de Chile

Mediante sus redes sociales oficiales, el 'King' expresó su total rechazo a todo lo acontecido en el coloso de Avellaneda. De la misma manera, el mediocampista envió todo su apoyo y respaldo a la familia de los afectados.

"Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa", fue el mensaje que compartió el volante de 38 años, en su cuenta de Instagram. También, añadió una imagen con el logo de los 'Azules' en blanco y negro, por los recientes acontecimientos.

La publicación de Arturo Vidal tras los incidentes en Argentina/Foto: Instagram

Es importante precisar que, el choque entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 ha quedado suspendido hasta un nuevo aviso de la Conmebol.

Hasta la fecha hay mucha incertidumbre sobre el futuro de los 'Diablos Rojos' y el 'Romántico Viajero' en el prestigioso certamen internacional, y la decisión final se tendría que conocer oficialmente en las próximas horas, o plazo máximo hasta en cinco días. Como se recuerda, los clubes también tienen derecho de expresar sus descargos ante las autoridades correspondientes.