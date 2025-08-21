- Hoy:
¿Piden su pase a 'semis'? La fuerte postura de Alianza Lima tras incidentes en Argentina: "Nosotros..."
Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima se pronunció respecto a los últimos incidentes ocurridos entre la hinchada de Independiente y Universidad de Chile en Argentina.
Uno de los acontecimientos que viene siendo noticia a nivel internacional son los incidentes que ocurrieron con la afición de Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, ubicado en Avellaneda por la Copa Sudamericana 2025. En esa línea, este jueves, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima rompió su silencio y expresó cuál es la actual postura de los íntimos ante la posibilidad que clasifiquen a semifinales del torneo Conmebol.
PUEDES VER: DT de Universidad Católica dio rotundo calificativo a la clasificación de Alianza Lima: "Ellos..."
La firme postura de Alianza Lima tras los incidentes en Argentina
Al respecto, mediante una reciente entrevista con Ovación, el directivo del club blanquiazul señaló en primera instancia que, se encuentran a la espera de la decisión final que emita el máximo entre sudamericano, además, también condenó lo sucedido en Avellaneda, con la hinchada del elenco argentino y chileno.
"A nosotros no nos corresponde pedir nada. Conmebol tomará una decisión y nosotros estamos a la espera de lo que decidan. Lo único que podemos opinar es que es una desgracia y rechazamos la violencia", manifestó.Partido de Independiente vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025 se encuentra cancelado/Composición: LÍBERO
Cabe resaltar que, en primera instancia, la Unidad Disciplinaria de la CSF todavía viene analizando a detalle, cuáles serían las sanciones impuestas a ambas escuadras que se enfrentaron en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Así lo precisó Conmebol en un documento que habían emitido a primeras horas del día.
"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", indicaron en su página web.
Bajo esa premisa, LÍBERO pudo conocer que, en el transcurso del día se podría emitir el veredicto final respecto al futuro de ambos clubes, o de lo contrario, también demoraría un promedio de 5 días, mientras se dan los descargos de ambas partes.
