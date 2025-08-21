0
EN DIRECTO
Universitario vs. Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores

¿Piden su pase a 'semis'? La fuerte postura de Alianza Lima tras incidentes en Argentina: "Nosotros..."

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima se pronunció respecto a los últimos incidentes ocurridos entre la hinchada de Independiente y Universidad de Chile en Argentina.

Solange Banchon
La firme postura de Alianza Lima ante los incidentes entre la hinchada de Independiente y U. de Chile
La firme postura de Alianza Lima ante los incidentes entre la hinchada de Independiente y U. de Chile | Composición: Líbero
COMPARTIR

Uno de los acontecimientos que viene siendo noticia a nivel internacional son los incidentes que ocurrieron con la afición de Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, ubicado en Avellaneda por la Copa Sudamericana 2025. En esa línea, este jueves, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima rompió su silencio y expresó cuál es la actual postura de los íntimos ante la posibilidad que clasifiquen a semifinales del torneo Conmebol.

DT de Universidad Católica de Ecuador se pronunció tras quedar eliminado ante Alianza Lima

PUEDES VER: DT de Universidad Católica dio rotundo calificativo a la clasificación de Alianza Lima: "Ellos..."

La firme postura de Alianza Lima tras los incidentes en Argentina

Al respecto, mediante una reciente entrevista con Ovación, el directivo del club blanquiazul señaló en primera instancia que, se encuentran a la espera de la decisión final que emita el máximo entre sudamericano, además, también condenó lo sucedido en Avellaneda, con la hinchada del elenco argentino y chileno.

"A nosotros no nos corresponde pedir nada. Conmebol tomará una decisión y nosotros estamos a la espera de lo que decidan. Lo único que podemos opinar es que es una desgracia y rechazamos la violencia", manifestó.

Partido de Independiente vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025 se encuentra cancelado/Composición: LÍBERO

Cabe resaltar que, en primera instancia, la Unidad Disciplinaria de la CSF todavía viene analizando a detalle, cuáles serían las sanciones impuestas a ambas escuadras que se enfrentaron en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Así lo precisó Conmebol en un documento que habían emitido a primeras horas del día.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", indicaron en su página web.

Bajo esa premisa, LÍBERO pudo conocer que, en el transcurso del día se podría emitir el veredicto final respecto al futuro de ambos clubes, o de lo contrario, también demoraría un promedio de 5 días, mientras se dan los descargos de ambas partes.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Universitario da el batacazo tras oficializar la salida de futbolista en pleno Clausura: "Éxitos"

  2. Mundialista ecuatoriano dio fuerte calificativo a Castillo y Gaibor previo al Alianza vs U. Católica: "Son..."

  3. Melgar goleó 4-0 y es líder del campeonato: Así quedó la tabla de posiciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano