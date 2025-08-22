Campeón con Alianza dio fuerte advertencia al club íntimo: "Deberían preocuparse por Universitario"

Alianza Lima visitará el Estadio Monumental de Ate para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga 1. Es por eso que, en la previa, distintos jugadores que pertenecieron a la escuadra aliancista y merengue salieron al frente para opinar sobre la nueva edición del clásico peruano."

En este caso, Eduardo Esidio, exdelantero de Alianza y Universitario, brindó una entrevista a Wilmer Robles, también conocido como Tadokoro, para hablar sobre el clásico peruano que se realizará el domingo 24 de agosto de 2025.

El delantero que logró el tricampeonato con Universitario (1998-1999-2000) y una copa con Alianza (2001), Esidio, comenzó lanzando una fuerte advertencia a Alianza Lima por el nivel de juego que viene demostrando el equipo dirigido por Jorge Fossati en la Copa Libertadores.

Video: TADOKORO

"Yo creo que Alianza debería preocuparse por Universitario. Si Universitario continúa con esa postura de ayer (ante Palmeiras), Alianza va a tener muchas cosas por las que preocuparse", afirmó en primera instancia.

Luego tuvo palabras para el delantero de Universitario de la actualidad, Alex Valera. Cabe destacar que el exfutbolista brasileño, Eduardo Isidio, también ocupó esa posición y fue catalogado como el máximo goleador del Torneo Descentralizado de 2000 con 37 goles.

"Vamos a alentar a Valera para que pueda marcar su gol. Lo veo en un proceso de crecimiento personal. Es importante mantener la concentración", expresó de manera firme.

Por último, el ariete de Brasil afirmó que Universitario de Deportes demostró capacidad para jugarle de tú a tú a un equipo grande como Palmeiras en el mismo Allianz Arena por la Copa Libertadores.

"Lo de ayer fue la 'U' que nosotros conocíamos. Esa es la verdadera postura que el hincha quiere ver de Universitario. Da confianza para ganar el clásico", culminó.