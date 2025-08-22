Universitario luce a exfigura de Alianza Lima en entrenamientos y se ilusiona con el título

Universitario de Deportes se reforzó para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 y, a su vez, no dejó escapar detalles en el vóley femenino. Es por eso que también realizaron sus fichajes, y uno de los nombres que más destaca es Daniela Muñoz, exjugadora de Alianza Lima, que ahora es crema para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

En un nuevo día de entrenamiento, Muñoz fue la sensación de las cámaras y acaparó toda la atención de la hinchada merengue, ya que ahora jugará en Universitario de Deportes, a pesar de su pasado aliancista.

Video: Universitario Voley

Daniela Muñoz, también exjugadora de San Martín, se prepara junto a sus compañeras pensando en el inicio de la Liga Peruana de Vóley edición 2025-2026 con el fin de salir campeonas.

Cabe destacar que en la temporada 2024/2025, Universitario no logró salir campeón, ya que Regatas Lima se impuso en las semifinales del torneo peruano. Como resultado, el cuadro merengue tuvo que disputar el tercer y cuarto lugar, donde lograron obtener este último al no vencer a San Martín.

Daniela Muñoz es jugadora de Universitario de Deportes luego de su paso por la Universidad San Martín y Alianza Lima.

Es importante mencionar que Daniela Muñoz jugó en Alianza Lima desde la edición 2017/2018 hasta el 2020/2021. Luego dio el salto a Universidad San Martín desde el 2021/2022 hasta el 2024/2025.

En la actualidad, Daniela Muñoz, receptora de 23 años, continuará su carrera en Universitario de Deportes con el objetivo de ganar la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.