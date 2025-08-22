- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Universitario luce a exfigura de Alianza Lima en entrenamientos y se ilusiona con el título
Universitario de Deportes presentó a su nuevo fichaje para la temporada: una exfigura de Alianza Lima que ya entrena con el equipo con miras al campeonato nacional.
Universitario de Deportes se reforzó para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 y, a su vez, no dejó escapar detalles en el vóley femenino. Es por eso que también realizaron sus fichajes, y uno de los nombres que más destaca es Daniela Muñoz, exjugadora de Alianza Lima, que ahora es crema para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.
PUEDES VER: 'Puma' Carranza dio fuerte opinión sobre Alianza previo al clásico ante Universitario: "Es..."
En un nuevo día de entrenamiento, Muñoz fue la sensación de las cámaras y acaparó toda la atención de la hinchada merengue, ya que ahora jugará en Universitario de Deportes, a pesar de su pasado aliancista.
Video: Universitario Voley
Daniela Muñoz, también exjugadora de San Martín, se prepara junto a sus compañeras pensando en el inicio de la Liga Peruana de Vóley edición 2025-2026 con el fin de salir campeonas.
Cabe destacar que en la temporada 2024/2025, Universitario no logró salir campeón, ya que Regatas Lima se impuso en las semifinales del torneo peruano. Como resultado, el cuadro merengue tuvo que disputar el tercer y cuarto lugar, donde lograron obtener este último al no vencer a San Martín.Daniela Muñoz es jugadora de Universitario de Deportes luego de su paso por la Universidad San Martín y Alianza Lima.
Es importante mencionar que Daniela Muñoz jugó en Alianza Lima desde la edición 2017/2018 hasta el 2020/2021. Luego dio el salto a Universidad San Martín desde el 2021/2022 hasta el 2024/2025.
En la actualidad, Daniela Muñoz, receptora de 23 años, continuará su carrera en Universitario de Deportes con el objetivo de ganar la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90