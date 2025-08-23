¡Atención! Alianza Lima sufrirá seis bajas de peso para el clásico ante Universitario

Alianza Lima vive un presente de ensueño luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. No obstante, deben pasar la página y concentrarse en lo que será el partido más importante de la fecha ante Universitario por el clásico del fútbol peruano. Los blanquiazules buscarán acercarse a los primeros lugar, aunque presentará sensibles bajas en su esquema táctico.

Las bajas de Alianza Lima para enfrenta a Universitario

El cuadro comandado por Néstor Gorosito presentó de manera oficial la lista de convocados para este trascendental duelo ante su clásico rival, donde sorprendió la ausencia de seis nombres importantes: Paolo Guerrero, Piero Cari, Ricardo Lagos, Josué Estrada, Jesús Castillo y Pablo Lavandeira.

La ausencia de Guerrero es una de las bajas más sensibles de los blanquiazules, ya que se trata de uno de sus goleadores, quien se perderá este partido tras sufrir un desgarro y apunta a regresar para los cuartos de final de la Sudamericana. En el caso de Piero Cari, pese a haber manifestado estar recuperado, 'Pipo' Gorosito habría preferido darle rodaje a otros jugadores. Ambas son ausencias importantes, ya que eran considerado titulares antes de sus lesiones.

Paolo Guerrero y Piero Cari son las ausencias más destacas de Alianza Lima para el clásico.

Josué Estrada, Jesús Castillo y Ricardo Lagos también se ausenta por decisión del comando técnico. La ausencia de Estrada sorprende a muchos, sobre todo considerando que llegó como uno de los fichajes de la temporada.

Mientras que Castillo y Lagos no han sido considerados en los últimos partidos. A su vez, Pablo Lavandeira continúa al margen luego de la lesión sufrida en el Apertura, que lo dejó fuera por toda la temporada.

Alianza Lima contará con su reciente refuerzo

No obstante, no todas son malas noticias para el elenco ‘íntimo’. Y es que, además de las bajas confirmadas, también sorprendió la inclusión de su más reciente fichaje para el clásico ante Universitario. Nos referimos a Pedro Aquino, quien apunta a poder hacer su debut con la camiseta de Alianza Lima.

La ‘Roca’ ya trabaja a la par de sus compañeros y se perfila como el reemplazante de Erick Noriega en el mediocampo. Su presencia genera gran expectativa en la hinchada, pues se trata de un futbolista con amplia trayectoria y jerarquía, siendo uno de los habituales considerados en la selección peruana.