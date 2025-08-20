¡Batacazo! DT de Alianza Lima será el flamante técnico de Argentina para este 2025: "Éxitos"

Alianza Lima es noticia del momento por todo lo que acontece a su alrededor en el primer equipo y diversas disciplinas deportivas. El cuadro blanquiazul recientemente dio el batacazo con la llegada de Pedro Aquino por un año, pero ahora se ha conocido que el director técnico blanquiazul llegó a un acuerdo con la selección argentina.

Y es que nos referimos al plantel de vóley femenino de Alianza Lima, actuales bicampeonas de la Liga Nacional. Este logro se dio gracias a la gran labor de su técnico Facundo Morando, pero ahora dejará parcialmente a la institución 'íntima' para cumplir el gran reto en el Mundial de Vóley Femenino 2025 que se disputará en Tailandia.

DT de Alianza Lima dirigirá a Argentina

A través de las redes sociales de Alianza Lima Vóley, se pudo conocer que Facundo Morando, actual estratega de las blanquiazules, ha sido llamado por la AFA para que forme parte del comando técnico de la selección argentina en la cita máxima de vóley a nivel internacional.

Previamente, este hecho de traspaso temporal se dio en junio del presente año, cuando Morando fue elegido como asistente técnico de la selección mayor albiceleste para la gira internacional previo a la Copa del Mundo. Ahora, su gran labor ha hecho que sea nuevamente convocado y enorgullezca a la afición 'victoriana'.

"¡Convocado! Nuestro DT Facundo Morando estará al mando de las Panteras en el Mundial de Vóley Femenino 2025 en Tailandia, ¡Éxitos, Facu!", escribió Alianza Lima Vóley en sus redes sociales.

Facundo Morando será DT de la selección argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025.

Facundo Morando seguirá como DT de Alianza Lima Vóley

El Mundial de Vóley Femenino 2025 en Tailandia inicia el 22 de agosto hasta el 7 de septiembre del presente año. Después de este periodo, Facundo Morando volverá a integrarse a Alianza Lima y apuntar a lo que será el Mundial de Clubes que competirá la escuadra 'íntima'.

"Facundo (Morando) definitivamente se queda. Hace un mes que conversamos con él y ha decidido que se quedaba. No solamente porque es Perú, es Alianza… él me ha dicho que no tenemos nada que envidiar a un equipo europeo, tenemos todo. Tenemos el mejor espacio, tenemos el mejor médico, tenemos preparador físico, tenemos fisioterapista", reveló Cenaida Uribe, jefa de equipo en Alianza Lima Vóley.