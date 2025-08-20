La importante estadística que consiguió Alianza en torneos CONMEBOL: superó a Cristal y Universitario

Alianza Lima venció 2-1 a Universidad Católica de Ecuador en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, lo que le permitió clasificar a los cuartos de final. Esta no fue su única victoria, ya que según las estadísticas, el equipo íntimo superó a Universitario y Cristal en torneos de la CONMEBOL.

Según Jesús Chirinos, quien lidera el portal de estadísticas llamado "Son datos no opiniones", informó que Alianza Lima superó en porcentaje (38.9%) de 'mata-mata' ganados en torneos CONMEBOL a Sporting Cristal (38.5%) y a Universitario de Deportes (25%).

Alianza Lima es mejor que Universitario y Cristal superando clasificatorias en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Esto quiere decir que el equipo dirigido por Néstor Gorosito es mejor que el equipo merengue y cervecero si hablamos de clasificar a las siguientes rondas en torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Alianza Lima alcanzó 18 partidos internacionales

Alianza Lima en esta temporada 2025 ha conseguido vencer a distintos equipos por Libertadores y Sudamericana, siendo de los más grandes a Boca Juniors de Argentina y Gremio de Brasil.

En total, los íntimos han disputado 18 partidos internacionales y a continuación te presentamos una lista de todos los encuentros que Alianza ha logrado superar en el mata-mata de torneos CONMEBOL:

Universidad Católica de Ecuador - Copa Sudamericana (Octavos de final)

Gremio de Brasil - Copa Sudamericana (Playoffs)

Deporte Iquique de Chile - Copa Libertadores (Fase 3)

Boca Juniors de Argentina - Copa Libertadores (Fase 2)

El Nacional de Paraguay - Copa Libertadores (Fase 1)

Además de lograr hazañas históricas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, también logró ingresar a la fase de grupos, pero fue eliminado al no superar a Sao Paulo, Talleres de Córdoba y Libertad. Solo le alcanzó para disputar los playoffs de la "gran conquista".