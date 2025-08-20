Alianza Lima sumó 12.4 millones de dólares en venta de jugadores: cuatro veces más que Universitario

Los hinchas de Alianza Lima suelen jactarse de que su club es el que más futbolistas exporta el extranjero, algo que ahora ha quedado evidenciado con una tremenda información. Resulta que los blanquiazules han generado cuatro veces más ingresos que Universitario de Deportes, y el doble que Sporting Cristal, en cuanto a transferencias de jugadores respecta en los últimos años.

En las últimas cinco temporadas, el cuadro de Matute ha vendido a Kluiverth Aguilar, Pablo Lavandeira, Bryan Reyna, Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Víctor Guzmán, Bassco Soyer, Jhamir D'Arrigo y Erick Noriega. Con ello, los íntimos han recaudado 12.4 millones de euros y es motivo de orgullo para su numerosa afición, sobre todo si lo comparamos con obtenido por los cremas y celestes.

Erick Noriega recientemente fue vendido a Gremio.

Si analizamos todas las transferencias de Universitario en el mismo lapso, el cuadro de Ate apenas recolectó 3.4 millones de dólares y es el cuadro que menos ganancias obtuvo por sus futbolistas entre los denominados tres grandes de la Liga 1. Si sacamos cuentas, es casi cuatro veces menos que lo conseguido por Alianza Lima en las últimas campañas, algo descomunal y preocupante.

Por su parte, Sporting Cristal es el segundo elenco del fútbol peruano que más ingresos generó por jugadores vendidos, con un total de 5.9 millones de dólares. Pese a que ganó más que la 'U', aún sigue estando dos veces por debajo de los blanquiazules en esta impresionante estadística. Lo curioso es que pese a que los íntimos no han salido campeones en los últimos dos años, siguen exportando más elementos que sus característicos rivales.

¿Cuál fue la última venta de Alianza Lima?

La última transferencia de Alianza Lima fue en el actual mercado de fichajes, ya que se desprendió de uno de sus futbolistas más importantes como es el caso de Erick Noriega. El 'Samurai' fue vendido a Gremio por un monto cercano a los 1.8 millones de dólares y dejó así una buena suma de dinero al club de sus amores.