Delantero de Alianza Lima le rompe el corazón a sus hinchas al vestir camiseta de Cristal

En estos momentos Alianza Lima atraviesa un momento clave en la temporada debido a que compite tanto en Liga 1 como Copa Sudamericana, con el firme objetivo de salir campeón en ambos frentes. En esa línea, una parte fundamental para conseguir estos objetivos son sus delanteros, encargados de convertirle goles al rival, y para sorpresa del mundo entero uno de ellos apareció posando con la camiseta de Sporting Cristal.

Como sabemos, los celestes son uno de los principales 'enemigos' que tiene el club de Matute en el ámbito futbolístico y por ello ver a uno de sus atacantes vistiendo su camiseta causó un profundo dolor en los hinchas victorianos. Sin embargo, para consuelo de algunos, esto no sucedió durante su época en la institución íntima, sino muchos años atrás cuando el futbolista estaba formándose.

Nos referimos a Matías Succar, delantero que actualmente es criticado en Alianza Lima por su falta de gol y que llegó exactamente hace una temporada al club. Resulta que el futbolista de 26 años tiene una fotografía junto a su hermano en la que ambos se encuentran vistiendo la camiseta de Sporting Cristal cuando eran muy jóvenes, lo que causó una gran cantidad de comentarios por parte de los hinchas.

Matías Succar con camiseta de Sporting Cristal.

Esta foto salió a la luz luego de que aficionados blanquiazules molestaran a celestes jactándose de la contratación de Pedro Aquino, quien jugará en Matute luego de haber salido tres veces campeón de la Liga 1 con los del Rímac. En respuesta a las burlas, algunos simpatizantes del cuadro bajopontino publicaron la imagen de Matías Succar.

¿En qué clubes ha jugado Matías Succar?

Pese a la imagen, Matías Succar nunca ha jugado en Sporting Cristal y estos han sido sus equipos: