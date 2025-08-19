Santos Laguna sorprende con tajante comunicado tras anuncio de Pedro Aquino a Alianza: "Por un..."

Santos Laguna no tardó en pronunciarse públicamente en redes sociales tras conocerse la oficialización de Pedro Aquino como nuevo jugador de Alianza Lima. El elenco mexicano sorprendió a sus miles de seguidores al dejar un firme comunicado sobre su salida del plantel al no ser inscrito para el Apertura de la Liga MX.

Mediante sus cuentas oficiales, el conjunto azteca no se guardó nada ante sus seguidores y confirmó como "transferencia temporal" la llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima. Dado que no se le brindó un espacio en el primer equipo para el cierre del 2025, se acordó con los blanquiazules para que siga sumando minutos y recupere el nivel deseado a sus 30 años de edad.

"Club Santos Laguna informa la transferencia temporal por un año de Pedro Aquino al Club Alianza Lima de Perú. El mediocampista vistió la playera de los Guerreros del Torneo Apertura 2023 al Clausura 2025", se lee en la página web de Santos Laguna.

Comunicado de Santos Laguna sobre Pedro Aquino.

De esta manera, ahora Santos Laguna seguirá firme en la lucha por la Liga MX 2025, mientras que Pedro Aquino hará lo propio con camiseta blanquiazul. Se sabe que el jugador tenía como prioridad a Sporting Cristal, pero dado que el cuadro celeste no le presentó una oferta por su llegada, optó por el interés de los blanquiazules.

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Pedro Aquino

A través de las redes sociales de Alianza Lima, el conjunto blanquiazul hizo oficial la llegada de Pedro Aquino por todo un año. El futbolista llegará en calidad de préstamo a la entidad 'victoriana' con el fin de ser una pieza clave en el equipo y dar todo de sí en busca de cumplir los objetivos.

"¡Bienvenido, Pedro Aquino! A darlo todo por la blanquiazul. Con Alianza Siempre. Refuerzos Alianza Lima 2025", se lee en la publicación de los 'íntimos' que confirma la incorporación del volante peruano.

Pedro Aquino fue presentado en Alianza Lima.