Filtran el verdadero club al que buscaba ir Pedro Aquino: "Me dijo que quería llegar a..."
Pedro Aquino jugará en Alianza Lima, pero tras confirmarse la incorporación se filtró cuál es el verdadero club al cual quería llegar el ex Sporting Cristal.
Recientemente Alianza Lima dio un batacazo en el mercado de fichajes con la contratación de Pedro Aquino para la recta final de la temporada, con los blanquiazules buscando salir campeones tanto de la Liga 1 como Copa Sudamericana. Por ello, horas después de haberse oficializado la incorporación, se filtró el club en el que realmente quería jugar el mediocampista nacional.
Como sabemos, muchos hinchas de Sporting Cristal tenían como referente al volante de la selección peruana debido a que logró alzar tres veces el título del fútbol peruano con dicha institución, por lo que existía la idea de que su regreso al balompié incaico sería con el elenco del Rímac. Sin embargo, se confirmó que el ex América de México siempre quiso jugar en La Victoria y causó asombro en miles de aficionados.
Resulta que la periodista Ana Lucía Rodríguez comentó en L1 MAX que el futbolista nacional le reveló lo siguiente: "Pedro Aquino me dijo que quería llegar a Alianza Lima y está muy contento". De esta forma, queda claro que el mediocampista tenía fijo el objetivo de pertenecer al cuadro de Matute y ahora dará todo de sí mismo para conseguir la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.
Vale precisar que esta fue la última incorporación de Alianza Lima debido a que el mercado de fichajes en la Liga 1 de Perú cerró el último lunes, por lo que los íntimos ya tienen definido su plantel para el resto de la temporada. Eso sí, recordemos que el pasado fin de semana se confirmó la partida de Erick Noriega que firmó por Gremio de Brasil tras su enorme actuación esta campaña.
Alianza Lima: fichajes para el Torneo Clausura 2025
Como se mencionó, los blanquiazules ya culminaron con sus incorporaciones y en el presente mercado de fichajes contrató a los siguientes futbolistas: Gaspar Gentile (Cienciano), Josué Estada (Cienciano), Alessandro Burlamaqui (libre), Sergio Peña (PAOK), Gianfranco Chávez (Sporting Cristal) y Pedro Aquino (Santos Laguna de México).
