Ayacucho FC dio un golpe en el mercado fichando a ex Santos para el Torneo Clausura

¡Golpe en el mercado de fichajes! En el último día del libro de pases, Ayacucho FC sorprendió a todos sus hinchas y a la afición en general del fútbol peruano anunciando la contratación de un importante futbolista para cumplir con sus objetivos en el Torneo Clausura y la Liga 1 2025. Se trata de un habilidoso jugador con pasado en el histórico Santos FC de nuestro continente.

Mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León informó que el mediocampista Pedro Peral estampó su firma en los 'Zorros' y defenderá esta camiseta por el resto de la temporada. El deportista nacional de 28 años llega procedente de San Marcos de la Segunda División del Perú.

Vale precisar que Sergio Castellanos, director técnico de Ayacucho FC, ya lo tuvo bajo su cargo en Deportivo Municipal y quedó maravillado con su rendimiento, por lo que promete ser una pieza clave de cara a la recta final del Torneo Clausura. Vale precisar que el mercado de fichajes cerró el pasado lunes 18 de agosto, por lo que la institución deportiva no podrá presentar más incorporaciones hasta la próxima campaña.

Pedro Peral jugó en San Marcos recientemente.

Asimismo, Pedro Peral formó parte del Santos de Nazca que juega en la Liga 2 y ha pasado por diversos clubes del ámbito local, como por ejemplo Unión Huaral, Sport Victoria, Chavelines, Cusco FC, Comerciantes Unidos, Academia Cantolao, Juventud Santo Domingo y San Marcos. Ahora, en los 'Zorros', volverá a disputar finalmente la Liga 1 y se ilusiona con mantenerse muchos años en la máxima categoría del fútbol peruano.

¿Cuál es el valor de Pedro Peral?

Según el conocido portal Transfermarkt, que se encarga de brindar datos sobre todos los futbolistas alrededor del mundo, Pedro Peral tiene un valor de apenas 150 mil euros en el mercado y está cerca de alcanzar su cotización más elevada, ya que en el 2021 llegó a costar 250 mil euros cuando jugaba en Sport Chavelines.