0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Osasuna EN VIVO vía DSports

Ayacucho FC dio un golpe en el mercado fichando a ex Santos para el Torneo Clausura

Ayacucho FC quiere dar la hora en el Torneo Clausura de la Liga 1 y para ello contrató a un futbolista con pasado en el histórico Santos.

Francisco Esteves
Ayacucho FC y una inesperada contratación.
Ayacucho FC y una inesperada contratación. | Foto: Liga 1 - X.
COMPARTIR

¡Golpe en el mercado de fichajes! En el último día del libro de pases, Ayacucho FC sorprendió a todos sus hinchas y a la afición en general del fútbol peruano anunciando la contratación de un importante futbolista para cumplir con sus objetivos en el Torneo Clausura y la Liga 1 2025. Se trata de un habilidoso jugador con pasado en el histórico Santos FC de nuestro continente.

Jugó en Barcelona SC y firmaría con Alianza Lima

PUEDES VER: Jugó en Barcelona SC y firmaría con Alianza Lima hasta la temporada 2026: "Pronto..."

Mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León informó que el mediocampista Pedro Peral estampó su firma en los 'Zorros' y defenderá esta camiseta por el resto de la temporada. El deportista nacional de 28 años llega procedente de San Marcos de la Segunda División del Perú.

Vale precisar que Sergio Castellanos, director técnico de Ayacucho FC, ya lo tuvo bajo su cargo en Deportivo Municipal y quedó maravillado con su rendimiento, por lo que promete ser una pieza clave de cara a la recta final del Torneo Clausura. Vale precisar que el mercado de fichajes cerró el pasado lunes 18 de agosto, por lo que la institución deportiva no podrá presentar más incorporaciones hasta la próxima campaña.

Pedro Peral jugó en San Marcos recientemente.

Asimismo, Pedro Peral formó parte del Santos de Nazca que juega en la Liga 2 y ha pasado por diversos clubes del ámbito local, como por ejemplo Unión Huaral, Sport Victoria, Chavelines, Cusco FC, Comerciantes Unidos, Academia Cantolao, Juventud Santo Domingo y San Marcos. Ahora, en los 'Zorros', volverá a disputar finalmente la Liga 1 y se ilusiona con mantenerse muchos años en la máxima categoría del fútbol peruano.

¿Cuál es el valor de Pedro Peral?

Según el conocido portal Transfermarkt, que se encarga de brindar datos sobre todos los futbolistas alrededor del mundo, Pedro Peral tiene un valor de apenas 150 mil euros en el mercado y está cerca de alcanzar su cotización más elevada, ya que en el 2021 llegó a costar 250 mil euros cuando jugaba en Sport Chavelines.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Binacional expulsado de la Liga 1: Así quedaría la tabla de posiciones del Clausura con resta de puntos

  2. Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano