¡Clásico en semifinales! Así se jugarían los playoffs de la Liga 1 si el Clausura terminara hoy

El Torneo Clausura está de candela. Sporting Cristal y Cusco FC están intratables, mientras que Universitario aún lucha por ser tricampeón de forma directa y Alianza Lima se mantiene en una posición expectante. ¿Cómo se definiría el título nacional si el campeonato terminara hoy?

Recordemos que tras haber ganado el Apertura, si la 'U' también se corona en el Clausura, será automáticamente campeón nacional. Si algún otro equipo se lleva el segundo certamen del año, habrá sí o sí semifinales entre los cuatro primeros del acumulado. Bajo ningún escenario tendremos final directa.

Al culminar la fecha 6 del Clausura, Sporting Cristal es el líder y Cusco FC marcha segundo, aunque el elenco imperial tiene puntaje perfecto y ya descansó. El empate en Huancayo complicó algo las aspiraciones de Universitario, aunque tiene la ventaja que enfrentará a ambos equipos en Lima.

Ahora, revisando el puntaje acumulado, los 'Dorados' se ubican en la segunda casilla, mientras que el equipo 'rimense' es tercero e iguala en puntaje con Alianza Lima, pero tiene mejor diferencia de goles, por lo que los blanquiazules pasan a ser cuartos. Cabe señalar que la 'U' lidera con autoridad la clasificación anual.

Universitario, Alianza Lima, Cristal y Cusco FC podrían disputar las semifinales.

¿Cómo se jugarían los playoffs de la Liga 1 2025?

De acuerdo a las bases de la Liga 1 2025, también jugarán las semifinales los dos clubes con mejor puntaje acumulado que no sean los ganadores del Apertura y Clausura. Es decir, hoy los equipos que disputarían los playoffs serían Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Además, se estableció que las llaves, que se juegan a ida y vuelta, serán compuestas de la siguiente manera: 1° vs. 4° y el 2° vs. 3°, tomando en cuenta la clasificación anual. Es decir, los enfrentamientos hoy serían Universitario vs. Alianza Lima y Cusco FC vs. Sporting Cristal.

También se fijó que tanto en 'semis' como en una eventual final, el equipo con mejor puntuación en la tabla acumulada cerrará la llave jugando en su estadio y ya no habrá opción de elegir el orden de la localía, como en anteriores años sucedió.