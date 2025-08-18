Alianza Lima daría el batacazo con el fichaje de Pedro Aquino: negociaciones están en curso

Ante la inminente partida de Erick Noriega al Gremio de Brasil, Alianza Lima busca un reemplazo y a pocas horas de cerrarse el libro de pases de la Liga 1, se viene negociando la incorporación de Pedro Aquino, volante de la selección peruana que actualmente milita en el fútbol mexicano.

De acuerdo a la información que difundió el periodista José Varela, el elenco blanquiazul está en conversaciones para sumar a su plantilla al mediocampista que pertenece al Santos Laguna, pero que no está en los planes del primer equipo y en las últimas semanas ha estado entrenando con el plantel Sub 23.

La 'Roca' tiene contrato con la 'comarca lagunera' hasta el 2027 y una opción en tienda victoriana es buscar un préstamo para que dispute lo que resta del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, en caso se consiga eliminar a la Universidad Católica y acceder a los cuartos de final.

Cabe señalar que este lunes 18 de agosto se cierra el libro de pases de la Liga 1, por lo que Alianza Lima está contra el relojo y debe tener culminadas la mayoría de gestiones para la posible llegada de Pedro Aquino antes de la medianoche.

Santos Laguna aseguró que Pedro Aquino no está lesionado

A través de un comunicado difundido en redes sociales el último sábado, Santos Laguna informó que Pedro Aquino no acusa lesión alguna y que venía trabajando con normalidad, desechando los rumores sobre una presunta lesión en su rodilla que no le permitía seguir jugando en el balompié azteca.

Sporting Cristal descartó llegada de Pedro Aquino

Pese a que se habló sobra una posibilidad de que Pedro Aquino vuelva a Sporting Cristal, lo cierto es que la directiva del elenco celeste no realizó ninguna oferta y el propio Julio César Uribe, director general de fútbol del elenco rimense, descartó su llegada.

"Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es Pedro Aquino. En algún momento volverá a su casa, pero este no es el momento. Damos por concluidos los fichajes", dijo el popular 'Diamante' días atrás en conferencia de prensa.